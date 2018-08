La Guirlande taldearen kontzertua, gaur, Artziniegan La Guirlande taldearen kontzertu baten kartela. / Kulturklik Jasokundeko Andra Mariaren elizan izango da, 20:30ean PAUL PICADO Jueves, 16 agosto 2018, 01:05

La Guirlande taldearen kontzertua izango da gaur Artziniegan, 20:30ean, Jasokundeko Andra Mariaren elizan. Kontzertu hau, aurtengo Arabako Musika Klasikoaren Zikloaren barruan emango da. Guztira bost kontzertu antolatu dira, eta gaurkoa hirugarrena izango da.

La Guirlande Luis Martinez Pueyok sortu zuen, Schola Cantorum Basiliensis eskolan egon zenean. XVIII. eta XIX. mendeetako musikaren interpretazio historizistan aditua dagoen taldea da, eta gaur egun, aldaketetara hoberen egokitu dena.

Nazioarteko hainbat lehiaketa irabazi ditu, hala nola, XVIII Biagio-Marini Wettbewerb eta Gijongo Antzinako Musikaren V. Nazioarteko Lehiaketa. La Guirlande taldearen musika, esan bezala, XVII. eta XIX. mendekoa da batik bat, eta flauta musika-tresnarik garrantzitsuena da. Hala ere, ganberako musikaren doinuak ere erabiltzen ditu. Bestalde, jatorrizko musika-tresnak edo haien kopiak jotzen ditu.

La Guirlande taldean Estatuko nahiz nazioarteko musikari ezagunak daude, eta berariaz aukeratu dira, proiektu zehatzak egiteko. Beraz, programa bakoitzaren interpretazio bikainak egiten dituzte. Horietako batzuk, Europako eskolarik garrantzitsuenetako batzuetan prestatu dira, antzinako musikaren arloan: Schola Cantorum Basiliensis, Parisko Conservatoire National Supérieur eta Koninklijk Conservatorium den Haag. Beste batzuek, orkestra ospetsuetan jo dute, hala nola, Les Arts Florissants, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the 18th Century, Le Concert des Nations, Freiburg Baroque Orchestra eta La Capella Mediterranea.