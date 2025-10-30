El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorka Urbizu, kontzertu batean.

Gorka Urbizuk beste kontzertu bat iragarri du Bilboko Kafe Antzokian

Azaroaren 11koaz gain, hilaren 10ean beste kontzertu bat egingo duela jakinarazi du. Sarrerak ostegun honetan jarri dira salgai

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Osteguna, 30 urria 2025, 14:25

Gorka Urbizuk kontzertu berri bat eskainiko du Bilboko Kafe Antzokian azaroaren 10ean, astelehena. «Zuen eskariari erantzunez» mezuarekin iragarri du data berria sare sozialetan. Sarrerak ostegun honetan jarri dituzte salgai, goizeko 10.00etan, Kafe Antzokiaren webgunean. Lekunberriko musikariak bi kontzertu emango ditu asteburu honetan Bilbon, Santana 27 aretoan, eta Bizkaiko hiriburuko azkenak izango zirela suposatzen zen, asteartean azaroaren 11ko Kafe Antzokiko kontzertua iragarri zuen arte -sarrerak minutu gutxitan agortu ziren-.

Beraz, esan bezala, Bilboko publikoak bere zuzenekoaz gozatu ahal izango du berriro egun bat lehenago. Ondoren, Iruñean joko du, azaroaren 7an eta 8an, Donostian birari agur esan aurretik, non lau kontzertu egingo dituen Victoria Eugenia antzokian, azaroaren 13tik 16ra.

Bi urte baino zertxobait gutxiago igaro dira Berri Txarrak taldeko abeslari izandakoak bere jarraitzaileak ezustean harrapatu zituenetik 'Hasiera bat' bakarkako lanaren estreinaldiarekin, eta berehala hasi zuen hura aurkezteko bira. Urtebete geroago, aurtengo urtarrilean, zazpi hazbeteko EPen multzo zehaztugabe batez osatuta egongo den 'Bakan' seriea kaleratu zuen bi kantu berrirekin: 'Herri txiki' eta 'Etorkizuna ginenean', azken hori Leihotikan taldearekin partekatuta. Eta joan den astean musikariak 'Diamantea' eta 'Zilarra' abestiak argitaratu zituen, uda honetan Londresko Abbey Road estudioetan grabatu zituenak, The Beatles taldearen lokal mitikoetan.

Musikari nafarrak azaldu zuen bezala, «oso konexio fuertea sentitzen dut une honetan egiten ari naizen horrekin», edertasuna eta perfekzioa etengabe bilatzen, hain zuzen ere. Eta zer leku hoberik hori erakusteko laster hiru hamarkada beteko dituen Bilboko Kafe Antzokia baino...

