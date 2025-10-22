Gorka Urbizuk Abbey Roaden grabatutako azken bi abestiak argitaratu ditu
'Bakan II' EPa The Beatlesen estudio mitikoan sortu zen eta 'Diamantea' eta 'Zilarra' kantak ekarri dizkigu
Asteazkena, 22 urria 2025, 13:04
Bi urte baino zertxobait gutxiago igaro dira Gorka Urbizuk bere jarraitzaileak ezustean harrapatu zituenetik 'Hasiera bat' bakarkako lanaren estreinaldiarekin. Urtebete geroago, aurtengo urtarrilean, Berri Txarrak taldeko liderrak zazpi hazbeteko EPen multzo zehaztugabe batez osatuta egongo den 'Bakan' seriea kaleratu zuen bi kantu berrirekin: 'Herri txiki' eta 'Etorkizuna ginenean', azken hori Leihotikan taldearekin partekatuta. Bada, asteazken honetan Lekunberrikoak 'Diamantea' eta 'Zilarra' abestiak argitaratu ditu, uda honetan Londresko Abbey Road estudioetan grabatu zituenak, The Beatles taldearen lokal mitikoetan. Oraingoan, 'Bakan II' EPa osatzen duten kantak dira, aurpegi bakoitzeko bat, eta hemen entzun ditzakezu:
Musikari nafarraren arabera, «oso konexio fuertea sentitzen dut une honetan egiten ari naizen horrekin», edertasuna eta perfekzioa etengabe bilatzen, hain zuzen ere. Eta zer leku hoberik hori lortzeko Abbey Roadeko 2. estudioa baino. «Han grabatu izanagatik, ez dut esango abestien soinua hemengoa baino hobea denik, baina New Yorkera lehen aldiz iristen zarenean gertatu bezala, estudio hauetan sartzean liluratuta geratzen zara. Betetako ametsa da, izan ere, musikaria baino lehen musikazalea naiz», azaldu du.
Urbizu Pink Floyd, Oasis eta Lady Gaga bezalako artistak igaro diren estudio hauen ateak irekitzean «hunkitu» egin zen, «eztanda moduko bat» sentitu baitzuen barruan egonda, haraino iristeak zenbat kostatu zitzaion pentsatzean. Eta barre artean azaldu du egonaldi berezi hori galdu nahi ez zituen bi ekitaldiekin bat etorri zela: «aurtengo San Ferminak eta Weezerren kontzertua Bartzelonako Razzmatazz aretoan... Ez pentsa izorratu ez ninduenik (kar, kar)».
Londresko lokalari dagokionez, «dokumentaletan bezalaxe» dagoela esan du: McCartneyren pianoa, zure eskura dauden antzinako mikrofonoak, zorua, panelak... «Denboran zehar egindako bidaia bat izan zen, nahiz eta orain jendea kanpoan selfieak egiten ari den eta zati batzuk berrituta ere badauden», dio.
Bertan, inprobisatzeko eta bi kanta berri horiek hobetzeko aukera izan zuen, nahiz eta onartzen duen moduan, «hasierako bulkada horri eusten saiatu nintzen». «'Diamantea' abestiak oso letra reflexiboak ditu eta gauza txikietan edertasuna bilatzeko ideiarekin jolasten du». 'Zilarra', berriz, hiru minutuko pop harribitxi gisa defini daiteke, non errepikapenak, gitarrak, eta Paul McCartneyk erabili zuen aipatutako piano baliotsu hori falta ez diren. Halaber, ez du ahaztu nahi izan azken emaitza Jordi Matas eta Karlos Aranzegi musikarien laguntzaren ondorio direla, besteak beste.
Arriguri ekoiztetxeak egindako bi kanta berrien bideoklipetan Abbey Roaden irudirik ikusiko ote dugun galdetuta, zera azaldu du: «Zerbait grabatu ahal izan dugu, baina pixka bat argazkiak ateratzen ari ginela simulatuz, han oso obsesiboak baitira eta denerako baimena eskatu behar da. Pentsa ezazu ondare historikoaren etiketa duen lokal bat dela», dio, grabazio-prozesua «nekatua» izan dela onartu baino lehen.
Eta estudio hauetan grabatu izanaren ikusminari dagokionez, Urbizuk azaldu du emozio hori ulertzen duela eta berari ere gertatzen zaiola, baina kantuek protagonismoa hartzea espero duela. Beraz, goza ditzzagun.