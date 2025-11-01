Ibexak bere gailurra jo du
Espainiako burtsak burbuilaren aurreko mailak berreskuratu ditu 18 urte geroago
Larunbata, 1 azaroa 2025, 00:36
17 urte eta 353 egun. Hori da Ibex-35ak higiezin burbuila lehertu zenetik berreskuratzeko behar izan duen denbora, izan ere, herrialdeko 35 enpresa likidoenak biltzen ... dituen indizeak 16.000 puntuko langa hautsi zuen joan den astelehenean lehen aldiz bere historian. Eta hori enpresa horietako zazpik bakarrik lortu dituztela data horren aurreko balioak... Beraz, argi dago Espainiako burtsa indar eta konfiantza handiko une bat bizitzen ari dela, ustekabez betetako urte batean %37 balioa handitzea lortu ostean. Pentsatu besterik ez dago gainditu egin dituela AEBetako presidenteak, Donald Trumpek, apirilaren 2an ezarritako muga-zergak (1.500 puntu baino gehiago jaitsi zen aste batean), baita horren ondoren etorri den ziurgabetasun geopolitiko eta ekonomikoa.
Hazkunde hori, neurri batean, azken hilabeteetan beharrezko motorra izan den banku-sektorearen bultzadari esker lortu da, aipatutako balioa handitzearen % 30 inguru ekarri duena. Ibex 35ean kotizatzen duten sei finantza-erakundeak izugarri hazi dira, batzuk % 90etik gora. Aurtengo baliorik handiena Unicajak izan du (+%97), baina Banco Santander (+%93), BBVA (+%89), Banco Sabadell (+%78), CaixaBank (+%76) eta Bankinter (+%71) ere izugarri hazi dira. Interes-tasa altuagoa eta ekonomiaren hobekuntza, erakundeei marjinak eta errentagarritasunak hobetzeko aukera eman dietenak, igoera horien katalizatzaileak izan dira, BBVAren 'opak' Sabadellen izan duen eragina ahaztu gabe.
Hala ere, banku-enpresak ez dira gorantz doazen bakarrak. Izan ere, aurten Indra izan da errebalorizatuena, urtarrilaren 1etik % 192 igo baita. Horretan asko lagundu du defentsaren 'boomak', batez ere martxotik aurrera, Europar Batasunak berrarmatzeko plana iragarri zuenetik, defentsa-balioetan inbertitzera bultzatu baitu.
Baina, testuaren hasieran aipatu dugun bezala, datu horien gainetik badaukagu beste bat oso deigarria dena: Ibexen 35 enpresetatik 28k oraindik ez dituzte 2007an zituzten balioak berreskuratu eta, gainera, urrun daude. Adibidez, Banco Santander (nahiz eta urte honetan datu ezin hobeak lortu dituen), Inditex edo Repsol daude talde horretan, baina adituek uste dute indizea bultzatzeko potentziala dutela.
