El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Espainiako burtsa %37-a hazi da urtea hasi zenetik. EFE
Ondo pasa eta... gutxi gasta?

Ibexak bere gailurra jo du

Espainiako burtsak burbuilaren aurreko mailak berreskuratu ditu 18 urte geroago

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Larunbata, 1 azaroa 2025, 00:36

17 urte eta 353 egun. Hori da Ibex-35ak higiezin burbuila lehertu zenetik berreskuratzeko behar izan duen denbora, izan ere, herrialdeko 35 enpresa likidoenak biltzen ... dituen indizeak 16.000 puntuko langa hautsi zuen joan den astelehenean lehen aldiz bere historian. Eta hori enpresa horietako zazpik bakarrik lortu dituztela data horren aurreko balioak... Beraz, argi dago Espainiako burtsa indar eta konfiantza handiko une bat bizitzen ari dela, ustekabez betetako urte batean %37 balioa handitzea lortu ostean. Pentsatu besterik ez dago gainditu egin dituela AEBetako presidenteak, Donald Trumpek, apirilaren 2an ezarritako muga-zergak (1.500 puntu baino gehiago jaitsi zen aste batean), baita horren ondoren etorri den ziurgabetasun geopolitiko eta ekonomikoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

