Elon Musk, xAI-ren jabea. Reuters
Ondo pasa eta... gutxi gasta?

Gerra irekia adimen artifizialagatik

Elon Muskek Sam Altman eta Apple auzitara eraman zituen duela aste batzuk teknologia honen erabilera monopolizatzeagatik

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Osteguna, 2 urria 2025, 15:02

Comenta

Silicon Valleyn ezaguna da Elon Musk X, Tesla eta SpaceXen sortzailearen eta Sam Altman OpenAI ChatGPTren enpresa nagusiaren arteko etsaitasun sakona. Garai batean lagunak izan ziren, eta 2015ean OpenAI sortu zuten elkarrekin. Gaur egun, ordea, adiskidetasun horretatik gerra gogorra besterik ez da geratzen, eta azken gertakari baten ondoren, etsaitasuna iritsi da AEBetako auzitegietara. Zergatik? Ba Adimen artifizialagatik.

Muskek abuztuaren 25ean auzitara eraman zituen Apple eta OpenAI, zehazki Texasko epaitegi batera. Hegoafrikarraren arabera, bi enpresak ahal duten guztia egiten ari dira ChatGPT ez den adimen artifizial batek App Storeko lehen postua lor ez dezan. Hori guztia Appleren eta OpenAIren arteko aliantzaren ondorio da, sagarraren markaren azken gailuak (aurkeztu berri duten iPhone 17a barne) ChatGPTren funtzionalitate batzuk integratuta izatea ahalbidetzen baitu.

Aipatutako salaketan, Muskek dio hau «bi monopolisten historia» dela. «Haien indarrak batzen dituzte, gizateriak inoiz sortu duen teknologiarik ahamentsuenaren gainean, adimen artifizialaren gainean, duten nagusitasuna bermatzeko». Agian oraindik goiz da Muskek bere hitzetan arrazoia duen ala ez esateko, baina nolanahi ere, kontua ez da adimen artifizialak etorkizunean potentzial handia izango duela, baizik eta dagoeneko gure egunerokoan errealitate bihurtu dela.

Dena den, adimen artifizialaren gerra App Storeko lehen postutik harago doa. Vladimir Putinek berak 2017an baieztatu zuen AAren garapenaren buru izatea lortzen duenak mundua kontrolatuko duela. Eta, urrutira joan gabe, Muskek berak duela gutxi ohartarazi zuen «Adimen Artifizialean nagusigoa lortzeko lehia izango dela Hirugarren Mundu Gerraren eragile probablea». Lehiaketa geopolitiko horretan, Ameriketako Estatu Batuak buru diren arren, Txina eta Deep Seek bezalako herrialdeak ere elkartu dira.

