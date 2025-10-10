El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Turismoaren gorakadak erkidego batzuetako ekonomiak asko bultzatu ditu. EFE
Ondo pasa eta... gutxi gasta?

Euskal ekonomiak pisua galtzen jarraitzen du Espainia mailan

Bere Barne Produktu Gordina %5,7 batera heltzen da bakarrik, duela 25 urte %6,3ra iristen zen bitartean

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Ostirala, 10 urria 2025, 21:18

Comenta

Gauza asko gertatu dira milurtekoa hasi zenetik: finantza-krisia, pandemia, smartphonen etorrera, sare sozialen eta adimen artifizialaren booma... 25 urte askorako ematen dute. Baina aldi horretan, ekonomikoki behintzat, Euskadi ez da guztiz ondo atera. INEk erabiltzen dituen datuek hala erakusten dute: 2000. urtean Euskadin sortutako aberastasuna herrialde osoan sortutakoaren % 6,3 zen, baina gaur egun ehuneko hori %5,7ra baino ez da iristen.

Horrelako estatistika batean, sei hamarreko jaitsiera asko da. Nola iritsi da Euskadi egoera horretara? Hainbat faktore elkartu dira. Lehenik eta behin, turismoaren gorakadak erkidego batzuetako ekonomiak asko bultzatu ditu, Euskal Autonomia Erkidegokoa baino neurri handiagoan, zeinak industriaren eta kanpoko esportazioen mendekotasun handiagoa dauka. Hori da Euskadik aurre egin beharreko oztopoetako bat; izan ere, Europako ahuleziak eta Alemaniako eta Frantziako eskariaren beherakadak, euskal produktuen helmuga nagusiak, bete-betean eragin diote euskal industriari azken urteotan.

Beste faktore oso garrantzitsu bat: 2000. urtean, euskal biztanleriak Espainia osoko %5,1a ordezkatzen zuen, baina orain soilik %4,6 bat. Denboraldi honetan, aitzitik, hainbat komunitate Euskadiren tarta zati bat jan egin dute. Adibiderik garbiena Madril da, pandemiaren hasieratik bere BPG-a Espainia mailan %0,4 hazi baita, eta, momentu honetan, Espainian sortutzen diren 100 eurotik, 21 hiriburutik ateratzen dira.

Hala ere, egoera ez da hain kezkagarria, albiste oso positibo bat dagoelako. BPG per cápita-ri dagokionez (sortutako aberastasuna biztanleria osoaren artean), Euskadik maila oso altuan jarraitzen du. Zehazki, 41.016 eurora iristen da, herri mailako batez bestearen %125,7, bakarrik Madrilen atzetik. Kasu honetan, portzentaia hazi egin da 2000. urtearekin alderatuta, une hartan %122,5era iristen zen eta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  5. 5 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  6. 6 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  9. 9

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  10. 10 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskal ekonomiak pisua galtzen jarraitzen du Espainia mailan

Euskal ekonomiak pisua galtzen jarraitzen du Espainia mailan