Euskal ekonomiak pisua galtzen jarraitzen du Espainia mailan
Bere Barne Produktu Gordina %5,7 batera heltzen da bakarrik, duela 25 urte %6,3ra iristen zen bitartean
Ostirala, 10 urria 2025, 21:18
Gauza asko gertatu dira milurtekoa hasi zenetik: finantza-krisia, pandemia, smartphonen etorrera, sare sozialen eta adimen artifizialaren booma... 25 urte askorako ematen dute. Baina aldi horretan, ekonomikoki behintzat, Euskadi ez da guztiz ondo atera. INEk erabiltzen dituen datuek hala erakusten dute: 2000. urtean Euskadin sortutako aberastasuna herrialde osoan sortutakoaren % 6,3 zen, baina gaur egun ehuneko hori %5,7ra baino ez da iristen.
Horrelako estatistika batean, sei hamarreko jaitsiera asko da. Nola iritsi da Euskadi egoera horretara? Hainbat faktore elkartu dira. Lehenik eta behin, turismoaren gorakadak erkidego batzuetako ekonomiak asko bultzatu ditu, Euskal Autonomia Erkidegokoa baino neurri handiagoan, zeinak industriaren eta kanpoko esportazioen mendekotasun handiagoa dauka. Hori da Euskadik aurre egin beharreko oztopoetako bat; izan ere, Europako ahuleziak eta Alemaniako eta Frantziako eskariaren beherakadak, euskal produktuen helmuga nagusiak, bete-betean eragin diote euskal industriari azken urteotan.
Beste faktore oso garrantzitsu bat: 2000. urtean, euskal biztanleriak Espainia osoko %5,1a ordezkatzen zuen, baina orain soilik %4,6 bat. Denboraldi honetan, aitzitik, hainbat komunitate Euskadiren tarta zati bat jan egin dute. Adibiderik garbiena Madril da, pandemiaren hasieratik bere BPG-a Espainia mailan %0,4 hazi baita, eta, momentu honetan, Espainian sortutzen diren 100 eurotik, 21 hiriburutik ateratzen dira.
Hala ere, egoera ez da hain kezkagarria, albiste oso positibo bat dagoelako. BPG per cápita-ri dagokionez (sortutako aberastasuna biztanleria osoaren artean), Euskadik maila oso altuan jarraitzen du. Zehazki, 41.016 eurora iristen da, herri mailako batez bestearen %125,7, bakarrik Madrilen atzetik. Kasu honetan, portzentaia hazi egin da 2000. urtearekin alderatuta, une hartan %122,5era iristen zen eta.