Espainia ekonomia aurreratuen buruan kokatu da berriro
Nazioarteko Diru Funtsak aurreikusi du herrialdeko Barne Produktu Gordina %2,9 haziko dela aurten, zerbitzuen sektorearen indarrari esker
Larunbata, 25 urria 2025, 00:18
Espainiak 'lokomotora europarra' ezizena jaso du azken hilabeteetan, duela gutxira arte alemaniarren esku ia esklusiboki zegoena. Izan ere, bigarren urtez jarraian, Espainia izango da Europako hazkundearen eragile nagusia, Alemaniaren ahultasunaren aurrean -herrialde hori ez da gai burua altxatzeko pandemiaren eta 2022ko krisi energetikoaren ostean- edo Frantziaren aurrean, zor publikoak eragindako egoera delikatuan murgilduta.
Testuinguru honetan Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) Espainia kokatu du urte amaieran ekonomia aurreratu guztien artean gehien haziko den herrialde gisa, %2,9ko hazkundearekin. Adibidez, Estatu Batuak %2 haziko dira, Erresuma Batua %1,3, Kanada %1,2, Japonia %1,1, Frantzia %0,7 eta Alemania %0,2. Arrazoia? Ez dago erantzun bakarra, hainbat dira, nahiz eta zerbitzu-sektorearen indarrak asko lagundu duen, BPGaren %70 inguru eta enpleguaren %76 suposatzen baitu. Izan ere, zerbitzuen bultzadaren ondorioz, filiazioa 22 milioi pertsonatik gorakoa izan da lehen aldiz, barne-kontsumoa zein turismoa gainezka daudelako une honetan.
Bestalde, aipatu behar da Espainia, Italiarekin batera, orain arte Next Generation funts gehien jaso dituen herrialdea izan dela, eta horrek azken urteotan bere ekonomiaren garapenean lagundu duela. Datuak, beraz, onak dira, baina, esan ohi den bezala, gauza on guztiek bere alde negatiboak ezkutatzen dituzte. Espainian enplegua nabarmen hazi bada ere, batez ere zerbitzu-sektorean biltzen ari da, eta horrek, azken finean, ondorio negatiboak izan ditzake. Izan ere, soldata baxuagoak dituen sektorea da industria edo teknologiaren aldean, balio erantsi eta egonkortasun ekonomiko handiagoak sortzen duten sektoreak, hain zuzen ere.
Faktore hau argi ikus daiteke gainkualifikazioaren fenomenoaren bidez. Espainiak Europako tasa horretan lidergoa du; hau da, 2024an goi-mailako hezkuntza titulua duten langileen %35,9k kualifikazio hori eskatzen ez duen enplegu batean lan egin baitzuen, Europar Batasuneko %22,2ren aldean, txosten baten arabera.