Eskudiruzko ordainketa desagertuko da?
Urteek aurrera egin ahala, ordainketa digitalek gero eta pisu handiagoa dute
Ostirala, 29 abuztua 2025, 00:06
Gero eta gehiago dira poltsikoetan eta diru-zorroetan billeteak eta txanponak eramateari utzi diotenak. Teknologia berrien garapenak gero eta erosoago erosteko aukera ematen digu, kreditu- ... txartelen eta mugikorren bidez. Adituek diote oso posiblea dela eskudiruzko ordainketa 2030a baino lehen desagertzea.
Baina, nolanahi ere, datuek ez dute gauza bera esaten, ez behintzat gure herrialdean. Espainiako Bankuaren arabera, ordainketen % 60 billeteen eta txanponen bidez egiten dira hemen. Kontua da ez dela gauza bera gertatzen, adibidez, Europar Batasunean. Gure inguruko herrialdeetan, ordainketa digitala transakzioen errege bihurtu da. Zehazki, bost eragiketatik lau modu digitalean egiten dira, eta ehuneko hori handitzen ari da.
Dena den, badira argudioak eta arrazoiak eskudirua ez dela inoiz desagertuko pentsatzeko. Antzinaroan, eurorik ez zegoen, baina transakzioak zerealekin, tresnekin edo material desberdinekin egiten ziren. Ohiko kontua da, eskudirua erabiltzea egokia baita gure gastuak kontrolatzeko.
Baina, zer gertatuko litzateke desagertuko balitz? Lehenik eta behin, pertsona asko baztertuta geratuko lirateke. Askok ezin dute kalitatezko smartphone bat edo banku-sistemarako sarbide errazik izan. Beste faktore bat: ustekabeko 'itzalaldiak'. Datafonoek batzuetan huts egiten dute, eta billeteek eta txanpon fisikoek, inoiz ez.
Dendeei, gainera, errentagarriagoa ateratzen zaie kontsumitzaileek billete eta txanponekin ordaintzea. banku-transakzio bakoitzeko saltokiei aplikatzen zaien komisioa % 0,3koa da. Honek esan nahi du, adibidez, taberna batek 100 euro irabazten baditu, 30 zentimo kentzen zaizkiola. Horrela ikusita, diru gutxi dirudi, baina epe luzera…
