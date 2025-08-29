El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ondo pasa eta... gutxi gasta?

Eskudiruzko ordainketa desagertuko da?

Urteek aurrera egin ahala, ordainketa digitalek gero eta pisu handiagoa dute

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Ostirala, 29 abuztua 2025, 00:06

Gero eta gehiago dira poltsikoetan eta diru-zorroetan billeteak eta txanponak eramateari utzi diotenak. Teknologia berrien garapenak gero eta erosoago erosteko aukera ematen digu, kreditu- ... txartelen eta mugikorren bidez. Adituek diote oso posiblea dela eskudiruzko ordainketa 2030a baino lehen desagertzea.

