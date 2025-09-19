El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Erreserba Federalak interes-tasak jaitsi ditu azkenean

AEBetako erakunde monetarioak fitxa mugitu du, Trumpen presioen eta enplegu datuen ahultasunaren ostean

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Ostirala, 19 iraila 2025, 11:27

AEBetako Erreserba Federalak (Federal Reserve System, Fed) interes-tasen lehen jaitsiera egin du Donald Trump agintean dagoenetik. Presidentea hilabetez egon da kontrolik gabe, diruaren prezioak finkatzen dituen erakundeari presio ikaragarria eginez interes-tasak jaisteko. Errepublikanoak denbora asko eman du Jerome Powell erakundeko presidenteari eraso egiten, erabakiak hartzerakoan «motela» izatea leporatuz eta «oso ergeltzat» joz.

Hala ere, Powellek hilabetez eutsi die Washingtonetik jasotako presioei, eta duela egun batzuk interes-tasak oinarrizko 25 puntu jaistea erabaki zuen, % 4 eta % 4,25 artean utziz. Erreserba Federaleko presidenteak bileraren ostean ohartarazi zuenez, jaitsiera hau lan-merkatuaren ahultasunari zor zaio, eta horretan eragin handia izan zuen Trumpen zergen ondoriozko immigrazioaren beherakadak. Gainera, Fedek interes-tasak altu mantentzen ditu inflazioa kontrolatzeko, nahiz eta abuztuan inflazioa % 2,9ra igo, urtarriletik izandako igoerarik handiena, Trump gobernatzen hasi zenetik.

Baina asteazkeneko bileran deigarriena ez zen interes-tasen jaitsiera bera (merkatuak aurreikusten zuten zerbait), baizik eta bilerak izan zuen osagai politikoa. Zentzu horretan, Trumpek Stephen Miran izendatu du Fed-eko gobernadore berri gisa, eta hura izan zen 25 puntuko jaitsieraren aurka bozkatu zuen bakarra, gutxienez 50 puntuko murrizketa eskatzen zuelako.

Dena dela, badirudi Trumpen presioak hilabetez jarraituko duela, eta testuinguru horretan Fed-en independentzia galeraren inguruko ahotsak entzuten dira. Izan ere, Trumpen erasoak hain urrun joan dira, Fedeko beste gobernadorea, Lisa Cook, kargutik kendu nahi izan duela, nahiz eta AEBetako justiziak joan den astean helegitea baliogabetu duen. Ekonomialarien buruan zalantzak sortzen ari diren borroka politikoa. Hala eta guztiz ere, badirudi Fedek interes-tasak jaisten jarraituko duela urtea amaitu arte, eta jaitsiera gehiagoren aurreikuspen horrek, Europako Banku Zentralak etenaldi bat egin duen bitartean, lau urtean euroa maximoetara iristea eragin du, 1,19 dolarreraino.

