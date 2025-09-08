Alemaniako ekonomia, 'kaputt'
Merz kantzilerrak adierazi du ongizate estatuak «jasangarri izateari utzi» diola herrialdean
Astelehena, 8 iraila 2025, 08:41
Europako tren-makina hankaz gora dago. Alemaniako ekonomiak albiste txarrak pilatu ditu azken boladan: duela bi aste jakinarazi zen BPG % 0,3 jaitsi zela bigarren hiruhilekoan, eta duela egun batzuk esan ziguten langabezia lehen aldiz igo dela hiru milioi pertsonatik gora hamar urtean. Egoera hain da larria, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak adierazi duela ongizatearen estatua jada ez dela «jasangarria gure ekonomiaren ekoizpenarekin». Alemaniarentzat, esportatzailea den herrialdearentzat, Washingtonen ezarritako protekzionismoa kolpe gogorra izan da (bere produktuen % 20 inguru AEBra bidaltzen baititu). Hala ere, herrialdearen arazo nagusia barnekoa da.
Askok ekonomia teutonikoaren egoera 'austerizidio' gisa deskribatzen dute, urte askotan gobernuak inbertsio publikoa utzi duelako zor publikoa haztea saihesteko. Ondorioak larriak dira: teknologia digitala guztiz azpigaratuta geratu da -ekoizpenean horrek dakarren guztia kontuan hartuta- eta azpiegiturak hondatuta daude.
Bestalde, automobilgintzaren sektorea, Alemaniako ikurretako bat, ere arazo larrietan dago. Nahiz eta urte askotan zehar herrialdea mundu mailako abangoardian egon den industria honetan, sektorearen egiturazko krisiak bete-betean jo dio. Hain zuzen ere, Volkswagen taldeak, munduko automobil-konglomeratu handienak, 2030erako 35.000 langile kaleratuko dituela iragarri du, eta fabrikatzaile handien irabaziak behera joan dira. Sektorea egoera horretara eraman duten arrazoiak hainbat dira: Txinako lehia gogorra, Europako merkatuan kuota gero eta handiagoa duena; ibilgailu elektrikoaren trantsizio zaila eta herritarrek teknologia horri buruz dituzten zalantzak, edo Europar Batasuneko emisioen murrizketei buruzko araudi zorrotzak.
Testuinguru zail horretan, Alemaniako Parlamentuak duela hilabete batzuk zerga-plan historiko bat onartu zuen, enpresentzako 46.000 milioi euroko zerga-salmentetan eta erraztasunetan oinarrituta. Gainera, Alemaniako industria-ekonomiaren etorkizuna defentsa-industrian egon liteke, Europar Batasunak aurreikusitako berrarmatzeari esker. Izan ere, Berlin NATOko herrialde baketsuenetako bat izatetik berrarmatzea gehien sustatzen dutenetako bat izatera igaro da -zerbitzu militarra berriz ezarri du-. Analista askok espero dute karrera armamentistiko hau Alemaniako ekonomia zaurituaren katalizatzaile izan daitekeela.
