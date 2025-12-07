Gertakizunatik at
Eider Rodriguez kontakizun-generora itzuli da igande honetan Ahotsenea Literatura gunean aurkeztuko duen 'Dena zulo bera zen' liburuarekin
Igandea, 7 abendua 2025, 09:07
'Eraikuntzarako materiala' goraipatuaren ondoren, Eider Rodriguez (Errenteria, 1977) kontakizun-generora itzuli da Susak argitaratutako 'Dena zulo bera zen' liburuarekin. Igande honetan (12.00etan) Ahotsenea Literatura gunean aurkeztuko duen lan honetan idazleak sei ipuin eskaintzen ditu -gehienak Iparraldean eta Gipuzkoan kokatuak, nahiz eta bat Koh Phanganen eta beste bat Bordelen gertatu-, pertsonaien existentzia dardarak kontatzea lortzen dutenak. 'Kanikula'k, ipuinetako lehenak -eta luzeenak-, emakume batek eremu labainetan barrena egiten duen txango emozionala islatzen du; 'Itsasoak eta hondakinak'ek adiskidetasun baten inflexio-puntua erakusten digu; 'Zuloa'k bikoteen proiektu komunek batzuetan zer mozorrotzen duten azaltzen du; 'Ahate bihotz' kontakizun iluna klase gatazketan murgiltzen da; 'Urpekariak'en haustura fisiko batek haustura psikikoa agerian uzten du, eta 'Kraterra' heriotza duinaren gaian barneratzen da.'Dena zulo bat zen' liburuak, gainera, aipamen metaliterario dibertigarriak jasotzen ditu, kontakizun-generoari egindakoak, baita egilearen beste liburu batzuetan agertzen diren pertsonaiei ere.
-
Dena zulo bera zen Eider Rodriguez. Susa 196 or. 19 euro .
Besteak beste, erritmo narratiboa menderatzeari eta xehetasunik sotilenak atzemateko gai den begirada bati esker, gertakizunatik aldentzen den literatura baten aurrean gaude. Hau da, kontakizunek ez dituzte adierazten une jakin batean bizi izaten diren gertaerak -egutegian idatzi eta ospatzen direnak-, baina pertsonaiei gertatzen zaienaz bai hitz egiten dute, izan ere, gure bizitzan garrantzitsuak diren gauza asko ez dira bat-batean gertatzen. Horregatik, egileak geruza ezberdinez osatutako mapa geologikoak eraikitzen ditu; ez da erliebean gelditzen, gainazala baino askoz gehiago zulatzen du.
Merezi du Arrate Rodriguezek lan horretarako egindako portada aipatzea, liburuaren espiritua ulertzen duelako, nire ustez : itxuraz baketsua den paisaia. Itxuraz bakarrik.