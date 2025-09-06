Gérard Genette: umore oneko jakintsu bat
Joxeme Lopez de Arana
Larunbata, 6 iraila 2025, 00:09
Steiner literatura-kritikariari buruz idatzi nuen artikuluak izandako arrakastaren arrastoan erabaki dut bigarren hau idaztea, hura bezala literatura zuzenean idatzi ez, baizik eta literaturaz idatzi duen beste akademiko bati buruz, halabeharrez frantsesa, orobat.
Gérard Genette, bigarren mailako literatura-idazlea ez ezik, «bigarren graduko literatura» terminoaren sortzailea ere bada, haren liburu sonatuenen arteko baten izenburuak garbi adierazten duen legez: 'Palimpsestes: La littérature au second degré (1982) / Palimpsestos. La literatura en segundo grado (1989)'.
Ados. Tranpa txiki bat egin dut. Argitu ditzagun terminoak. «Literatura sekundarioa» edo bigarren mailako literatura, Steiner-ek-eta erabiltzen duten zentzuan, literaturaren-gaineko-literatura da, hots, literatura-kritika eta -teoria, batik bat. Horretan, erraldoi bat dugu Genette, narratologia delako diziplina nolabait sortu eta garatu zuen aldetik (narratologia terminoa, berez, Tzvetan Todorov bulgariar frantsesak proposatu zuen, 1969an). Eta, beharbada, hortik hasi beharko nuke.
Izan ere, alegiazko kontakizunen egitura eta osagaiak aztertzen dituen arloa da narratologia. Eta, berriz ere, sinplifikatzera joko dut: demagun, ipuin batean, Genettek gutxienez hiru osagai bereizten ditu: istorioa (kontatzen diren gertakariak, ordena kronologikoan), errelatoa (istorioa gauzatzen duen emaitza, ahozkoa zein idatzizkoa) eta narrazioa (istorioa errelato bihurtzen duen hizkuntza-bidezko ekintza).
Bestalde, haien arteko harremanak aztertzeko, beste hiru kategoria proposatzen ditu: denbora (istorioaren eta errelatoaren arteko harremanak aztertzen baititu), modua (errelatoak istorioa gauzatzeko baliatzen dituen estrategiak, ikuspuntuarekin zerikusia dutenak) eta ahotsa (istorioa errelato bihurtzen duen narratzailearen nolakoa aztertzen duena). Nota bene: Euskaltzaindiaren 'Literatura terminoen hiztegia' (2008) delakoan «errelato» eta «narratzaile» ez daude jasota, eta Genetteren «narrazioa» «diskurtso» delakoarekin adierazten da, nire ustez era okerrean («diskurtsoa» moduari baitagokio).
Haietako bakoitzaren barruan, Genettek azpikategoria ugari ezarri zituen, baina nahikoa bekigu esatea lan ikaragarri hori 'Figurak' izeneko obraren hiru atal nagusietan garatu zituela, frantses literatura klasikotik hartutako adibideak lagun (gerora, 'Figurak IV' eta 'Figurak V' ere plazaratu zituen).
Literatura-kritikan egun erabiltzen den hizkera, neurri handi batean, Genetteren lan haietan du bere kontzeptualizazio zehatza, nahiz eta, hartarako, frantsesaren terminologia eta mundu anglosaxoitik etorritakoa nahasten diren sarritan. Adibide xume pare bat jartzeagatik, eta asko laburbilduz, narratzaile motak eta bakoitzak hartzen duen perspektiba: ikuspuntua eta ahotsa bereiztetik datorren fokalizazio berezi bat izango genuke ingelesek «zehar estilo librea» deitzen dutena); denboraren antolamendu literarioa: zinematik hartutako «flash-back» eta «flash-forward» direlako baliabideak analepsia eta prolepsia dira Genetterentzat), eta abar.
Palimpsestoak, ugari
Aldi berean Estrukturalismoaren zordun eta frantsesa izateak eragiten duen konplexutasun kontzeptual eta terminologikoa, gure zorionerako, umore-sen handi baten bitartez arindu zuen Genettek. Palimpsestoaren metafora baliatuz, beste obra erraldoi bat eraiki zuen. Jakina denez, antzinatean idazteko oinarri-gaiaren eskasia zela eta (zela papiroa, zela pergaminoa), aurreko testua ezabatu eta hura egondako oinarri berean idazten zuten testu berria: horra palimpsestoa.
Arestian aipatutako 'Palimpsestoak' liburu hartan, horrenbestez, «aurreko testu batetik eraldaketaren bidez eratorritako testu» mota guztiak deskribatu eta aztertu zituen Genettek. Haren terminologian, bigarren graduko testu horiek «hipertestuak» dira eta, kontrara, haien jatorrian daudenak, berriz, «hipotestuak».
Hipertestuen sailkapenean ere nabarmentzen du egileak bere jatorri estrukturalista. Hala, hipertestuek jatorrizkoekin duten harremana bi motatakoa izan daiteke: eraldaketaren bidezkoa eta imitazioaren bidezkoa. Bi harreman horietan, bestalde, hiru erregimen mota aurkitu daitezke: ludikoa, satirikoa eta serioa. Horrek sei kategoria nagusi dakartza: parodia, trabestimendua, transposizioa, pastichea, imitazio satirikoa eta imitazio serioa.
Mordoilo-hizkera gorabehera, sarritan topatzen ditugun testuak dira horiek. Zalantzarik gabe, itzulpena dugu hipertestu mota bat, jatorrizkoarekiko eraldaketa hizkuntzarena delarik. Bide horretan aurrera, gazteentzat egindako obra klasikoen egokitzapenak ere hipertestu dira, itzulpenari laburpena gehitzen zaiola. Aldiz, gogoan hartzen badugu Erein argitaletxeko 'Gure klasikoak' bilduma, han agertzen den 'Ulises (Homeroren Odisearen bertsioa)', Juan Kruz Igerabidek egindakoa, koska bat estuago egiten duela ikusten dugu: itzulpena, laburpena eta genero-aldaketa (neurtitzetik prosara).
Horrek garamatza adin bateko irakurleek agian gogoan izango duten aspaldiko argitalpen batera: 'Selecciones del Reader´s Digest' delakora. Produktu hori, jatorrian 'Reader´s Digest' soilik deitua, 1922an sortu zen ingelesez, eta 1940an handik aukeratutako testuak hasi ziren gaztelaniaz ere argitaratzen. Berez aldizkari bat zen, baina liburu formatuan aurkeztuta, eta, funtsean, obra famatuen eta bestelako artikulu jakingarrien laburpenez osatuta zegoen, eta arrakasta handia lortu zuen, irakurleria oso zabal batek aukera izan zuelarik bestela irakurriko ez zituzkeen obra esanguratsu asko (laburtuta) irakurtzeko. Eta horretan oinarrituta sartu zuen Genettek 'Digest' delakoa eraldaketa kuantitatiboen artean.
Terminologia kriptikoa eta sailkapen zurrunak gorabehera, esan bezala, umorea eta ironia fina ere baliatu zituen Genettek, adibidetzat erabilitako obrak komentatzean ez ezik, umorea bera gaitzat harturik ere bai (Figurak V delakoan, adibidez). Kontrapuntu gisara, beharbada. Desengainu batez ere politikoa mozorrotzeko, agian. Adierazpen-askatasunaren adierazpiderik behinentzat, zalantza gabe.
