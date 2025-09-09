'Gasteiz Euskararen Hiria'k egun osoko egitaraua eskainiko du larunbatean
'Gastehiz herritik euskararen hirira. 1.000 urte lotzen gaituen haria' lelopean, egun osoko 14 orduko egitaraua eskainiko du
J.E.
Asteartea, 9 iraila 2025, 09:01
'Gasteiz Euskararen Hiria' ekimenaren bigarren edizioa egingo da larunbat honetan, irailaren 13an, 'Gastehiz herritik euskararen hirira. 1.000 urte lotzen gaituen haria' lelopean, eta egun osoko 14 orduko egitaraua eskainiko du.
Horrela, kontzertuak, DJak, bakarrizketak, bertso saioa, herri kirolak, zumba, 'drag show' bat eta familian gozatzeko proiekzioak izango dira Andre Maria Zuriaren plazan eta Espainia plazan, besteak beste. Guztira 13 jarduera izango dira, 11.00etatik 01.00ak arte.
Maria Nanclares Gasteizko Udaleko Euskara zinegotziak ekimenaren aurkezpenean azaldu duenez, «lehen edizioaren arrakastaren ondoren, aurten ordutegia zabaldu dugu, pertsona guztiek, euskara maila edozein dela ere, jardueretan parte hartu eta gozatzeko aukera izan dezaten».
Ildo horretan, gaineratu du «ekimen hau euskara eta haren normalizazioan egunez egun laguntzen duten kolektiboak balioan jartzeko helburuarekin jaio» zela. «Aurten, gainera, keinu historiko bat egin dugu, Donemiliagan 'Gastehiz' toponimoaren lehen agerpen idatziaren milurtekoa dela eta», esan du.
Haurrentzako emanaldiak, bertsoak...
Era berean, EH Bilduko zinegotzi Maider Uriartek azaldu du bigarren urtez jarraian Gasteiz «euskararen hiri» bihurtu nahi izan dutela ekimenaren bidez.
«Aurreko edizioaren arrakasta ikusita, beste behin ere euskara hirigunera eramango dugu, modu metaforikoan zein praktikoan, denona eginez. Euskaraz ospatzeko eta euskararen erabilera sustatzen, indartzen eta babesten duten pertsona guztiei eskerrak emateko eguna izango da», adierazi du.
Geu Elkarteak antolatu du egitaraua, eta, esan bezala, 11.00etan hasiko da Espainia plazan. Lehen jarduera haurrentzako 'Pon eta Pa' emanaldia izango da, eta jarraian aisialdiko eta kiroletako jarduerak antolatu dira, Kimuak elkartearen eta Badaiotz sokatira taldearen eskutik. Bertso saioa izango da 12.30ean Andre Maria Zuriaren plazan, eta 13.30ean herri kirolen erakustaldia berriro Espainia plazan.
Arratsaldean, 16.00etatik aurrera, Andre Maria Zuriaren plazan egingo dira jarduera guztiak, Arrimuren kontzertu akustikoarekin hasita. Ondoren, Julen Axpe umoristaren bakarrizketa, euskal kultur jarduerak eta zumba saio bat izango dira.
Jarraian, 20.30ean, 'drag show' bat izango da Andrigina&Friends taldearen eskutik, eta 21.30ean Trikoma eta Berriztu erromeria taldeen kontzertuak hasiko dira. Jardunaldia amaitzeko, Guate-k DJaren saioa izango da. Egun osoan bertako produktuak dastatzeko eskaintza gastronomikoa izango da.
