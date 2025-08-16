El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Funtsezko lan ikusezin bati omenaldia

Aiora Sampedro

Larunbata, 16 abuztua 2025, 00:08

'Goizero' liburuak haren edukiaren dimentsioa ulertzeko hitzaurre eta hitzatzea ditu. Javier de Isusi marrazkilariak txertatutako testuak liburua AFE Sareak aurrera eramaten duen jardunaren berri emateko prestatu dela adierazten du. Elkarteak berehalako harrera arreta ematen duten familien egituraketa lanak garatzen ditu. Baina liburuan kontatzen diren familia horiek, gainera, prestakuntza berezi bat dute, behar akusatuenak dituzten haurrak jasotzeko.

  • 'Goizero' Javier de Isusi, Astiberri, 120 or., 18 euro

Isusiren lanak, elkartearen berri emateaz gain, haien ekimenari omenaldi egiten dio. Modu xumean, bi harrera familiaren egunerokotasunaren berri ematen du eta haur horien traumak eta familiei eragiten dieten tentsioak azaleratzen ditu. Egiten duten lana balioztatuz. Tentsio horiei maitasun, autokontrol eta ulerberatasun handiz erantzuten diete Laia eta Ana kontakizuneko bi amek. Biak dira psikologoak eta 24/7 dedikazioko lan gisa dute elkartean egiten duten harrera. Axel eta Cristina dituzte harreran, amak zaindu ezin duen hamar urte inguruko mutikoa eta urte batzuk helduxeagoa den neskato ukrainarra.

Kontakizuna Anaren bolada txar batekin hasten da, gainezka egitera doala agertzen denean. Anak Cristina hartu eta txangoa egitea proposa-tzen dio Laiari, bere bi alabekin eta Alexekin elkartzeko. Txangotik bueltan bi haurrek izandako jokaera arraroak alarmak piztuko ditu bi amen artean eta haiekin egin beharreko interbentzio bereziak diseinatuko dituzte elkarteko beste psikologo eta hezitzaileekin batera.

Irudietan baliatutako akuarela teknikak, kolore ilunekin egindakoa bera, pertsonaien nahaste emozionalaren sentsazioa areagotzen du.

