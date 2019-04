The Fleshtones talde mitikoa izango da gaur, Hell Doradon The Fleshtones taldeko kideak. Talde estatubatuarrarekin batera Suzy y los Quattro eta Motto taldeak ere arituko dira PAUL PICADO Jueves, 4 abril 2019, 22:41

The Fleshtones talde mitiko estatubatuarraren kontzertua izango da gaur ostiralean Hell Doradon. Baina ez da talde bakarra izango, harekin batera, Japonian izugarrizko arrakasta duen Suzy y los Quattro eta Motto taldeak ere arituko baitira. Kontzertua 23:00etan hasiko da, baina aretoko ateak ordubete lehenago irekiko dituzte. Sarrerak Interneten (16,50 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (18 euro) eros daitezke. Bazkideentzako prezioa 13 eurokoa izango da.

The Fleshtones taldea 1976. urtean sortu zen New Yorken, eta garai guztietako garage talderik onenetako bat gisa hartzen dute. CBGB klubean debuta egin zuen eta 70eko hamarkadaren amaieran hainbat kontzertu eman zituzten klub horretan eta Max's Kansas City izenekoan. Toki ospetsuetan jo zuen lehen taldea izan zen, hala nola Manhattango Irving Plaza eta Danceteria klubetan, New Yerseyko Maxwell klubean eta Washingtongo 9:30 Club klubean.

Lehen lana 1977. urtean kaleratu zuten eta harrezkero lanean jarraitu dute. Duela hiru urte taldearen 40. urteurrena ospatzeko bira bat eman zuten kontzertuak ematen. Txinatik hain zuzen ere ibili ziren, eta Shanghaiko Round Eye punk taldeak antolatu zuen. Taldearen azken lana 'The Band Drinks For Free' izenekoa da, eta 2017. urtean aurkeztu zuten.

Bestalde, Suzy y los Quattro taldea Bartzelonakoa da eta 2002. urtean sortu zen. Estiloari dagokionez new wave, powerpop eta punckrocka bateratzen dituzte, eta antza denez, Japonian oso gustukoa dute estilo hori, izugarrizko arrakasta duelako 2005. urtean lehen bira egin zuenetik. Lau disko kaleratu ditu eta laurekin bira egin du Japoniatik. Espainian, berriz, ez dira hain ezagunak.

Azkenik, Motto taldea duela 9 urte sortu zen Gasteizen. Estiloari dagokionez, garage, punk, soul eta rock and rolla bateratzen dituzte. Zuzenean jotzen dutenean beren abestiak abesten dituzte, baina, azken urteetan, Doctor Explosión, Delirium Tremens, The Black Keys, Bo Diddley, Supersuckers, Los Saicos, The Beatles, Los Enemigos, The Clash, Tijuana in Blue, The Cramps eta beste hainbat talderen bertsioak egin dituzte. Gaur egun, bere lehen EPa prestatzen ari dira.