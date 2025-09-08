El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump, AEB-ko presidentea, bere Eskoziako golf zelaietan. EFE
Trumpen ziurgabetasun berdea

Félix Montero

Félix Montero

Astelehena, 8 iraila 2025, 09:47

Energia garbien trantsizioa ez da inoiz bide erraza izan -eta badirudi beranduegi dela berotze globalean atzera egiteko-, baina gutxitan egon da orain bezain mehatxatuta. Donald Trumpek berriztagarrien aurka egindako erasoek, oztopo fiskal edo arauemaile gisa, ziurgabetasun giro bat sortu dute, eta horrek inbertsioak geldiarazi ditu, proiektuak garestitu ditu eta Estatu Batuentzat eta bere planentzat estrategikoa den sektore baten konfiantza murriztu du.

Sektorea oraindik esploratu gabe dago Estatu Batuetan, frackingera eta petroliora ohituta dagoen herrialdean. Bidenen Administrazioak zerga-onurak jarri zituen mahai gainean, herrialdeak energia-aro berri bat ireki zezan, iturri garbi, bideragarri eta lehiakorretan oinarrituta. Hala ere, estrategia horrek zakarrontzian amaitu zuen errepublikanoen burua Etxe Zurira iritsi zenean, eta horrek itsas proiektu eolikoen -offshore deiturikoak- kontzesio berriak geldiarazi zituen. Gainera, azken asteetan estrategia hori gogortu egin da, hitzartutako funtsak bertan behera utzi dira eta aurrez baimendutako baimenak berrikusi dira, besteak beste, tartean Iberdrolaren bi parke eoliko.

Neurri horiek ziurgabetasun estrukturala transmititzen dute. Parke eolikoetan, bateria-fabriketan edo sare adimendunetan milaka milioi inbertitzeak epe luzerako ziurtasunak eskatzen ditu. Araudia lau urtean behin aldatzen bada, zergak negoziazio politikoaren arma gisa agertzen eta desagertzen badira, energia berdea borroka kulturalerako eremu bihurtzen bada... zer inbertitzaile serio ausartuko da kapitala arriskatzera? Ziurgabetasuna ez da juridikoa soilik, estrategikoa ere bada. Eta are gehiago ahultzen du Estatu Batuek nazioarteko klimaren alorrean duten sinesgarritasuna nazioartean.

Berriztagarrien aurkako gatazka horrek ez ditu benetan babesten AEBetako langileak (ezta Trump hain harro dagoen baleak ere), beren nagusitasuna luzatzen duten petrolio- eta gas-enpresa handiak baizik. Epe laburrean, gasolina merkeagoa izan daiteke gasolindegietan. Epe ertain eta luzean, ordea, erregai fosilekiko menpekotasun handiagoa izango da, nazioarteko prezio-krisien aurrean ahultasun nabarmenagoa izango dute eta dagoeneko itota dagoen planeta honetan emisio gehiago izango dira.

Estatu Batuek trantsizio energetikoan atzean geratzeko arriskua dute, eta horrek etorkizuneko ekonomia zehaztuko duten estandar teknologikoak ezartzeko gaitasuna murrizten du. Europar Batasunak bere Itun Berdea blindatu du epe luzerako inbertsioak bermatzen dituzten arauekin, eta Txinak panel fotovoltaikoen, haize-turbinen eta baterien ekoizpena biderkatzen du hegemonia teknologiko globalaren ikuspegiarekin; Washington, berriz, epe laburreko politikaren tranpan geratzen ari da, petrolioaren eta gasaren interesak defendatuz, beste bloke batzuek XXI. mendeko arkitektura energetikoa diseinatzen duten bitartean.

