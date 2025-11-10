Hiriaren eta landaren arteko haustura
Astelehena, 10 azaroa 2025, 12:37
Zohran Mamdani New Yorkeko alkate hautatu berriaren garaipenak zerbait sakonagoa erakutsi du: hiriaren eta landaren arteko urruntze politiko eta sozial gero eta handiagoa. Hauteskunde hauetan, bere arrakasta neurtzeaz gain, gizartean gertatzen ari den aldaketa baten isla ere neurtu da: herrialde berean bizi diren bi gizarteen arteko aldentzea.
Hiriak hainbat jatorri eta sentsibilitate dituen biztanleria biltzen du, eta horrek pentsamendu irekiagoak eta esperientzia sozialagoak sortzen ditu. Bizitza garestia, etxebizitza-arazoak edo garraioaren beharra bezalako gaiak eguneroko kezkak dira, eta horien inguruan antolatzen da eztabaida hirietan. Aldi berean, landa-eremuetan bestelako errealitate bat bizi da: biztanleria zaharragoa, komunitate txikiagoak eta bizi-eredu lasaiagoa. Han, balioak bestelakoak dira: segurtasuna, egonkortasuna eta identitatearen defentsa.
AEBn, azken urteotan gero eta argiago ikusten da hiriek joera aurrerakoiagoak dituztela, eta landa-eremuek, berriz, diskurtso kontserbadoreagoak. Hor kokatzen da Trumpen fenomenoaren arrakasta. Izan ere, landa-eremuetako deserosotasun soziala eta galera-sentimendua oinarri nagusi bihurtu dira. Eta alderantziz, New York bezalako hiri batean, Mamdaniren garaipenak gizarte desberdin baten irudia uzten du: gazteagoa, anitzagoa eta arazo ekonomiko eta sozialetan oinarritua.
Egungo politika aurrerakoia, ordea, ez da lehengo ezkerraren antzekoa. Gero eta identitarioagoa bihurtu da, nortasunaren, generoaren, kulturaren edo lurraldearen inguruko eztabaidak gailentzen ditu, baina gutxitan jartzen da zalantzan oinarri ekonomiko bera. Hiri askotan, eztabaidak ez dira sistema ekonomikoaren ingurukoak, baizik eta nola bizi, nola izendatu edo nola ikusi gure burua besteekin harremanean. Ezker zaharrak egitura ekonomikoa eraldatu nahi zuen, ezker berri edo urbanoak, berriz, eguneroko bizipenetan du jarrita arreta.
Horren aurrean, landa eremuetako kontserbadurismoa erreakzio moduan ulertu behar da. Hango biztanle askok sentitzen dute hiriaren hizkuntza ez dela beraiena eta gizartearen norabidea urrundu egin dela euren eguneroko errealitatetik. Trumpismoa, Brexita edo Europako eskuin berriak ulertzeko, ezinbestekoa da ulertzea ez direla mugimendu ideologiko hutsa, baizik eta gizarte baten erantzuna aldaketa azkar baten aurrean, identitatean eta komunitatean babesa bilatzen dutenen erreakzioa, hain zuzen ere.
Azken batean, Mamdaniren garaipenak ez du soilik hauteskunde baten emaitza adierazten; gizartearen mapa berria irudikatzen du. Hiriak gero eta irekiago eta globalago bihurtzen ari dira, eta landa eremuak gero eta baztertuagoak. Etorkizuneko politikak erronka horri aurre egin beharko dio: nola lotu bi mundu horiek, bata bestea baztertu gabe.