Ebanjelikoen gorakada
Igandea, 2 azaroa 2025, 22:47
Dani Alves futbol zelaietako eta epaitegietako argietatik aldendu da, eta Gironako eliza batean entzun ahal zaio orain, preso egon zen denboran fedeak salbatu zuela kontatuz. Bestalde, Amadeo Lladosek, luxuaren eta aberastasun azkarren influencer ezagunak, «Kristorentzat bizitzeko» bide berria besarkatu duela iragarri du. Biek, bakoitzak bere bidean, salbazioaren mezua igartzen dute, komunitate ebankelikoen bidea jarraituz.
Espainia gero eta laikoagoa bada ere -herritarren %40 ez dira fededun-, eliza ebanjelikoak ugaritu egin dira azken hamarkadan: 2011n 2.800 ziren eta gaur egun 4.300 baino gehiago. Erdi milioi fededun inguru biltzen dituzte eta horren atzean Latinoamerikako immigrazioaren eragin nabaria dago. Migratzaile askorentzat eliza hauek ez dira soilik kultu-lekuak, komunitatearen sostengu, laguntza sozial eta identitate kulturalaren guneak baizik.
Latinoamerikan azken hamarkadetan gertatu denak erakusten du mugimenduaren ahalmena. Brasilen, Jair Bolsonarok ebanjelikoen sostengua izan zuen presidente izateko, eta haren gobernuak agenda moral kontserbadore sendoa ezarri zuen. Guatemalan eta Hondurasko hauteskundeetan, eliza ebanjelikoek hauteskundean baldintzatu dituzte. Kolonbian, berriz, komunitate horiek mobilizazio handiak egin dituzte sexu-hezkuntza edo genero berdintasunaren aurka.
Eliza ebanjelikoak gizartean egiten duten lan solidarioak pisu handia du: janari banaketak, migratzaileen harrera eta boluntariotza sareak. Estatuko hutsuneak estaltzen dituzte askotan, eta horrek prestigioa ematen die. Konbinazio horrek -sare sozial indartsuak eta komunitatea zaintzearen kontzeptuak- azaltzen du zergatik izan dezaketen potentzial politiko handia etorkizunean.
Espainian bi prozesu batera gertatzen ari dira: laizismoaren hazkundea eta ebanjelismoaren indartzea. Latinoamerikako esperientziak erakusten du eliza ebanjelikoek demokraziaren dinamikan izan dezaketen eragina, eta horrek arreta eskatzen du. Espainiako gizarteak pluraltasuna bermatu beharko du, baina, aldi berean, begi kritikoarekin aztertu beharko du mugimendu honek politika eta balioetan izan dezakeen eragina.