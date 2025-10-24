Hobeak egiteko makina
Norbaitek idatzi zuen irakurtzeak ez zituela hobeak egiten irakurtzeko ohitura zutenak. Ez dut haren abizena hona ekarriko nahita, berez duen baino ospe handiagoa har ez dezan. Horixe besterik ez genuen behar, nora joango gara bada? Kontu bat da txiro alfer gaizto eta zakar bat Danimarkako printze bilakatzea irakurriaren irakurriz, eta bestea denak hobeak izatea, ez bere burua ezin hobetzat duena soilik.
Batzuek antzeko tonuan diote erlijioak, literaturak edo filosofiak ez dituztela hobeak egiten arte zail eta gogor horietan trebatzen eta hobetzen direnak; baina, egia esan, erlijioak egiten ditu santu, izaki bereziak berez, apartak eta apartekoak nonbait, nagusiak betiere. Bertako arauak eta normaltasuna gainetik igarotzen dituzte, gutxi batzuek duten berezkotasunean haziak eta murgilduak izanagatik.
Has gaitezen zientifikotik ezer ez duen egiaztapen batetik: munduan badira onak diren pertsonak eta onak ez direnak. Horrela deitu behar, tratu hutsetik edozein ontasun-zantzu eta gorabehera ukatzen dutenei. Ez da kontua, ezta hurrik emanda ere, inori eskatzea gozotasun apur bat, onberatasun pittin bat, baina hala ere, haizeak eta lehen aldiko nekeak urratutako sagarrondoari ezkurrak eskatzea bezala izango litzateke askotan. Berez on dena hobea egingo du irakurketak, ikasten badu; on ez dena, agian bai eta agian ez, batzuetan bai, besteetan ez.
Literaturak eta filosofiak kontsolamendua ematen diote behar duenari
Literaturak eta filosofiak kontsolamendua ematen diote behar duenari. Boezioren liburua, 'Filosofiaren Kontsolamendua', tradizio luze baten jarraipena baino ez da. Zoriona gauza txiki eta iragankorretan aurki daitekeela erakutsi zigun, bestalde, Epikuro gureak, arima-gaitzen sendagileak: jainkoen eta heriotzaren beldurrik ez, geroan esperantzarik ez, beharreko ez denik eskatu ez. Epikuroren manamenduak, ezean itxiak. Jakinduria, berriz, ekarriko dio ezjakintasun-zelai elkor eta lohitsuetatik firin-faran datorrenari. Bizitzan zehar aurreiritzi lotsagarriz beterik dabilenari, lagun hurkoa eta lagun urrutikoa ezagutu gabe eta nahi gabe epaitzen dituenari, ziur aski behar duen argia ekarriko dio, adimenean errezel txikiak zabalduz. Inguratzen gaituen munduaren ulermena, oihan trinkoa batzuentzat, basamortu basatia besteentzat, ez litzateke bidezkoa izango irakurketa egokirik gabe, aurretik norbaitek idatzi dituen teoria edo behaketetan sakondu gabe.
Ez dago filosofian edo literaturan beti nolabaiteko aszetika biderik aurkitzerik, mistikaren bidezidorrik, bai, apika. Irakurlea hobea izan dadin idatzi dituzte halako testuak gehienetan. Lortu ote zuten irakurlea hobetzea? Galdetu Inazio gure patroia handiari, edo On Kixoteri, bestalde.
Idazteak ere ez ditu hobeak egiten idazten dutenak, ezta okerragoak ere, jakina. Batzuk gaixotu egiten dira jardunean zehar, eta beste batzuk, bat-batean, sendatu egiten dira ezohiko gaitzetatik. Baina honek ez du zerikusirik ez ontasunarekin, ez sortzetiko edo lortutako gaitzarekin. Irakurtzea, idaztea, pentsatzea ekintza kaltegabeak dira, inozoak maiz gaur egun, inora ez doazenak, bakoitzaren esperientzia metatuta dagoen armairu itzel horren hondora ez bada, non zorion betea zorigaitzarekin lehiatzen den eta poza atsekabearekin.