Eusko Ikaskuntzak nazioarteko eta gazte ikertzaile erreferenteak bilduko ditu sinposio batean

Datorren astelehenean, 'Heldu, Gazte. Belaunaldien arteko elkartasuna helburu' hitzordua izango dugu Bilboko Itsasmuseumen

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Osteguna, 30 urria 2025, 23:52

Comenta

Itsasmuseum Bilbaon izango da astelehenean 'Heldu, Gazte. Belaunaldien arteko elkartasuna helburu' sinposioa, Eusko Ikaskuntzak, Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailarekin lankidetzan antolatua. Goizeko 9.30ean hasi eta 17.00etan amaituko da, eta elebitan eskainiko da, aldi bereko itzulpen zerbitzuarekin. Helburua argia da: «belaunaldien arteko ituna berriz pentsatzea eta gaur egungo aldaketa sozial, demografiko eta kulturalen testuinguruan elkarrizketa berriak irekitzea».

Topaketak maila handiko adituak eta eragile sozialak bilduko ditu, belaunaldien arteko justiziaren, jasangarritasunaren, gizarte kohesioaren eta etorkizuneko belaunaldien eskubideen inguruan hausnartzeko.

Hitzaldi nagusia Jan van de Venis jurista eta etorkizuneko belaunaldien eskubideen aldeko nazioarteko defendatzaileak emango du. Bere ikuspegitik, «gaur hartzen diren erabakiak funtsezkoak dira biharko ongizatea, justizia eta jasangarritasuna bermatzeko». Van de Venisek belaunaldi berriak «subjektu aktibo eta eskubidedun gisa aitortzea» proposatzen du, ingurumen osasuntsu eta gizarte bidezko baten oinordeko gisa.

Bestalde, Javier Soria Espín (Paris School of Economics / Future Policy Lab) ikertzaileak belaunaldien arteko mugikortasuna eta meritokrazia modernoa aztertuko ditu. Bere ikerketek erakusten dute «igogailu soziala» moteldu egin dela, eta arrakasta pertsonalaren logika lehiakorra ordezkatzeko beharra dagoela, lankidetza, ekitate ekarlea eta ongizate komuna lehenetsiko dituen etika sozial berri baten alde.

Eta Elena del Barrio Truchado (Matia Institutua) soziologoa eta edadismoan aditua, belaunaldi-etiketek ('baby boomers', 'millennials', …) gizartea zatitzeko duten eragina aztertuko du. Bere proposamena argia da: belaunaldi arteko harreman benetakoak eraikitzea, errespetuan, interes partekatuetan eta adin guztien balioaren aitortzan oinarrituta.

Orainaren eta etorkizunaren arteko topagunea

Sinposioa elkarrizketa eta gogoeta partekaturako gune ireki gisa planteatzen da, akademiaren, erakundeen eta gizarte zibilaren artean ikuspegi eta proposamen berriak trukatzeko. Era berean, gaian sakondu eta bizi-ibilbideak eta etorkizuneko iruditeriak gertutik ezagutu nahi dituen edonorentzat irekia dago: belaunaldi berriak nola igarotzen diren helduarora ziurgabetasun eta prekarietate testuinguru batean, eta belaunaldi nagusiek nola berrinterpretatzen duten beren zeregina balioak eta memoria kolektiboa transmititzeko.

«Sinposio honek belaunaldien arteko zubiak berreraiki nahi ditu, elkartasuna gizarte justu eta kohesionatu baten ardatz egituratzaile gisa kokatuz», esan dute Eusko Ikaskuntzatik.

