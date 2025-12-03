Euskararen berezitasunak Adimen Artifizialarekin erakusten dituen kanpaina
Euskaltelek bideo bat argitaratu du, Adimen Artifizialaren bidez euskal hizkuntzaren zenbait bitxikeria erakusteko
Asteazkena, 3 abendua 2025, 00:02
Euskararen Nazioarteko Egun honetan asko dira hainbat erakunde eta eragile euskararen alde egiten ari diren ekimenak. Deigarria da Euskaltelek egin duena, Adimen Artifizialaren euskararen ezagutza frobatu baitu, gure hizkuntzaren berezitasunak erakusten dizkigun bideo polit batean erakusten duen bezala. EAltxor polit honi balioa ematen dion ekimen polita.