Euskaltzaindiak 'Galda' bilduma aurkeztu du, 'Gabrielen ispiluetan barrena' jardunaldian
Bildumaren helburua Akademiak antolatzen dituen literatura-ekintzen testigantza idatzia jasotzea da, dibulgazioa egiteko jaso ere. Lehen zenbakiak ostiral honetako jardunaldiaren hitzaldiak jasotzen ditu
Ostirala, 14 azaroa 2025, 15:14
Ekainaren 5ean berrogeita hamar urte bete ziren Gabriel Aresti idazle eta euskaltzain urgazlea hil zela. Urteurrenaren kariaz, Euskaltzaindiak egitarau zabala antolatu du haren hirian, XX. mendeko euskal idazle berritzaileenetako bat izan zena omentzeko eta beronen ekarria goresteko. Euskaltzaindiak Euskal Herriko Unibertsitateko Gabriel Aresti Katedrarekin, Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin eta Bilboko Koral Elkartearekin elkarlanean prestatu du egitaraua, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren, EITBren eta BBK Fundazioaren babesa duela.
Bilboko Txistulari Bandaren kontzertu eder batekin estreinatu zen 41 urterekin joan zitzaigun idazlearen omenezko programa, eta harrezkero jardunaldi, liburu-aurkezpen eta bestelako musika-emanaldiak izan dira poeta bilbotarra oroitzeko. Ostiral honetan, Euskaltzaindiak egun osoko jardunaldia antolatu du, Gabriel Arestik euskal idazleengan izandako eragina aztertzeko. Horrela, poetaren heriotzaren 50. urteurrenean hainbat belaunalditako idazleei egindako galdera bat izan du abiapuntu jardunaldiak: Zer ikusten duzu Arestiren ispiluan zeure burua islatzen duzunean? Edorta Jimenezek, Tere Irastortzak, Harkaitz Canok, Sonia Gonzalezek, Iñigo Astizek eta Leire Vargasek beren gogoeta poetikoak eskaini dituzte jendaurrean, norberak Arestiren betaurrekoak jantzita.
Hori goiz partean, eta, arratsaldean, antzerkia eta musika ordu betez, Mikel Martinez eta Eñaut Elorrietaren eskutik. Bilbotar antzerkilariak 'Olerkari' bakarrizketa emango du (19.00etan), eta Gernikako musikariak Aresti kantatuz kontzertua (19.30ean).
Jardunaldian bertan, bilduma berri bat aurkeztu du Euskaltzaindiak, 'Galda' izenekoa. Horren helburua Akademiak antolatzen dituen literatura-ekintzen testigantza idatzia jasotzea da, dibulgazioa egiteko jaso ere. Honela, lehen zenbakiak gaurko jardunaldiaren hitzaldiak jasotzen ditu eta bertaratu diren literaturazaleen artean banatu da.