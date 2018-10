Euskal zinemagintzari eskainiko diote aurtengo Zinebi Zinebiren aurtengo edizioaren kartela. Sekzio Ofizialean lehiatuko diren 52 filmetatik sei euskal produkzioak dira AMALIA IBARGUTXI Martes, 23 octubre 2018, 00:10

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Zinebi jaialdia hasteko pare bat aste falta diren honetan, antolakuntza taldeak jakinarazi du azaroaren 9an, Mariano Llinás zinemagile argentinarrari Ohorezko Mikeldia emanez abiaraziko dutela jaialdia, Arriaga antzokian. Euskal zinemagintza eta zinemagileen omenezko egun bat ere antolatu dute.

Inaugurazio ekitaldian, Llinásek berak bere 'La Flor antes de que fuera La Flor' lana aurkeztuko du, Piel de Lava taldeko antzezleek (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa eta Laura Paredes) interpretatutakoa. Hamarkada bat behar izan zuten ia 14 ordu irauten dituen lana burutzeko. Azaroaren 11, 12 eta 13an izango da ikusgai Azkuna Zentroko zinema-aretoetan.

Herritarrak jaialdiko «partaide bilakatzeko», Patxi Araujo eta Martin Etxauri aktoreek «oso mapping berezia egingo dute Bailen kalean». Instalazio artistiko horretan irudiak, musikak eta performanceak izango dira tartean.

Ohorezko bigarren Mikeldia Apichatpong Weerasethakul zinemagile thailandarrari emango diote «sakonera poetiko handia duen eta errealitatea eta fantasia naturaltasunez uztartzen dituen ikus-entzunezko lan zorrotza eta koherentea» sortzeagatik. Jaialdiaren amaiera ekitaldian egingo dute sari banaketa. Bertan, azaroaren 16an, haren azken film laburra ere ikusi ahal izango dute bertaratutakoek. Torontoko Zinemaldian estreinatu du 'Blue'.

Guztira, 52 film ikusi ahalko dira Sekzio Ofizialean, jaialdiko sari nagusia eta fikzio, animazio eta dokumental onenaren Mikeldiak lortzeko lehiatuko direnak. Horien artean, sei euskal produkzio daude. Iker Maguregiren 'Azken otsoa' (fikzioa), Bogdan Muresanuren 'Cadoul de craciun' (fikzioa), María Elorzaren 'Ancora lucciole' (dokumentala), Maider Fernándezen 'Amor siempre' (dokumentala), Richard Sahagúnen 'Il dolce far' (dokumentala) eta 'It is All Right Here', Teresa Sendagortarena (dokumentala).

Euskal zinemari begira

Lehiaketara aurkeztutako euskal film laburrek Euskal Gidoi Onenaren SGAE-Euskadiko Kontseiluaren eta FAS Zineklubaren Saria lortu ahal izango dute azaroaren 10ean, Euskal Zinemaren Egunean, Arte Ederren Museoan egingo den ekitaldian. Egun berean, Azkuna Zentroko Auditorioan Sekzio Ofizialean parte hartuko duten Euskadiko sei filmak eskainiko dira, eta Ohorezko Mikeldi Berezia emango diete Gerra ostean eta Trantsizio garaian Bilboko zinemaren protagonista izan zirenetako bederatzi laguni. José Antonio Sistiaga, José Ángel Rebolledo, Anton Merikaetxebarria, Alberto López Echevarrieta, Santos Zunzunegui, Juan Ortuoste, Ramón Barea, Javier Rebollo eta Ernesto del Río dira hautatuak.

Euskal zinemaren egun hori Jose Antonio Sistiagaren (Donostia, 1932) figurari buruzko dokumentalaren estreinaldiarekin osatuko dute. Gerra osteko artista plastiko abangoardista izan zen, eta Gaur taldeko kidea.

Dibertsitatea ardatz

Zinebin ohikoak diren Argentinako, Brasilgo eta Kolonbiako filmez gain, antolatzaileek nabarmendu dute aurtengo edizioko «dibertsitatea». Izan ere, Singapur, Libano, India, Serbia eta Eslovakiako lanak ere eraman dituzte lehiara.

1974an Film Ekoizleen Elkarteen Nazioarteko Federazioaren (FIAPF) nazioarteko goreneko lehiaketa kategoriako jaialdi aitorpena jaso zuenetik, «bost kontinenteetako zuzendari gazteen sormena eta talentua bultzatzen» jarraitzen du jaialdiak. Horrez gain, Hollywoodeko Akademiak Oscar sarien kalifikatzaile gisa hartzen du Zinebi, sariketa ofizialeko film laburren artean, eta Bafta sarietarako eta Goya sarietarako jaialdi kalifikatzaile ere bada.

Bost kontinenteetako zinemagile berrien opera primei eskainitako sekzioan bost film lehiatuko dira. Aukeratutako bederatzi lanak zinemaldi garrantzitsuenetatik igaro dira. Saria erabakiko duen nazioarteko epaimahaia Eulàlia Iglesias kazetari eta zinema kritikariak, Agnès Wildenstein zinema programatzaile frantses beteranoak eta Nele Wohlatz zinemagile alemanak osatuko dute.

Halaber, mundu osoko emakumeek egindako zinema ikusarazteko helburuarekin sortutako Focus Iranian Women Filmmakers atalean, Irango emakume zuzendarien 20 film labur eskainiko dira.

Beste sekzio paralelo batzuetan, Zinebik «arreta berezia» eskainiko die duela denbora gutxi egindako euskal ekoizpenei 'Bertoko begiradak - Miradas desde Euskadi' sekzioaren baitan. Lau dokumental aurkeztuko dituzte Iñigo Cobo, Txuspo Poyo, Blanca Oria, Itxaso Díaz eta Stéphane Abboud zinemagileek. Horrez gain, berrikuntza gisa, 'Bertoko begiradak - Film laburrak' atalean, Sekzio Ofizialaren barruan ez dauden 13 film labur ikusi ahalko dira.