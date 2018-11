Euskal zinea ospatuko dute asteburuan Zinema areto bat. Sei film laburren –lau dokumental eta bi fikzio– emanaldia egingo dute larunbatean, Euskal Zinearen Egunean AMALIA IBARGUTXI Viernes, 9 noviembre 2018, 23:16

Sekzio Ofizialean lehiatuko diren 52 filmetatik sei euskal produkzioak dira Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Zinebi jaialdian. Jaialdiko sari nagusia eta fikzio, animazio eta dokumental onenaren Mikeldiak lortzeko lehiatuko dira, besteak beste, Iker Maguregiren 'Azken otsoa' (fikzioa), Bogdan Muresanuren 'Cadoul de craciun' (fikzioa), María Elorzaren 'Ancora lucciole' (dokumentala), Maider Fernándezen 'Amor siempre' (dokumentala), Richard Sahagúnen 'Il dolce far' (dokumentala) eta 'It is All Right Here', Teresa Sendagortarena (dokumentala). Asteburuan hasiko dira proiekzioak.

Mariano Llinás zinemagile argentinarrari Ohorezko Mikeldia emanez abiaraziko dute jaialdia azaroaren 9an. Arriaga Antzokian, 20:00etan, Mariano Llinás zinegile argentinarrari emango zaion lehenengo Ohorezko Mikeldia, jaialdia abiarazteko. Ordubete lehenago, kalean, herritarrak jaialdiko edizio berezi honen partaide bilakatzeko, Patxi Araujo eta Martin Etxauri aktoreek «oso mapping berezia egingo dute», irudiak, musika eta performanceak izango dituen instalazio artistikoa.

Edizio honetan, aurkeztutako 124 herrialdeko 3.770 film laburretatik, 52 filmek hartuko dute parte Sekzio Ofizialean, Zinemaldiko Sari Nagusia eta zinemaldiak dituen hiru generoetako Mikeldia lortzeko xedez: fikzioa (22), dokumentala (19) eta animazioa (11). Bilboko Jaialdiko Sari Nagusia, Euskal Zinearen Sari Nagusia, lehiaketako hiru generoetako –fikzioa, dokumentala eta animazioa– Mikeldiak eta Ikus-entzuleak-EiTB Saria lortzeko lehiatuko dira. Sariketara aurkeztutako euskal film laburrek Euskal Gidoi Onenaren SGAE– Euskadi Kontseilua Saria eta FAS Zineklub Saria ere lortu ahal izango dituzte.

Azaroaren 10ean, Azkuna Zentroko Auditorioan Sekzio Ofizialean parte hartuko duten euskal filmak eskainiko dira, euskal zinemagintza eta zinemagileen omenezko egunean. Arte Ederren Museoan omenaldi ekitaldia egingo zaie euskal zinegile eta beste profesional batzuei. Trantsiziotik aurrera eta 80ko hamarkadan Bilboko zinearen protagonista izan zirenetako batzuk bertan izango dira: José Antonio Sistiaga, José Ángel Rebolledo, Anton Merikaetxebarria, Alberto López Echevarrieta, Santos Zunzunegui, Juan Ortuoste, Ramón Barea, Javier Rebollo eta Ernesto del Río. Jose Antonio Sistiagari (Donostia, 1932) buruzko dokumentalaren estreinaldiarekin osatuko da eguna.