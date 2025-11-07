«Euskal mitologiako beldurrezko ipuinei omenaldia egin diegu»
'Gaua' filma datorren ostiralean estreinatuko da zinema-aretoetan, baina interesa dutenek bi egun lehenago ikusi ahal izango dute Golem Alhondigan, preFANTen baitan
Ostirala, 7 azaroa 2025, 15:59
Sorginak, inbokazioak, maitasun istorio polit bat, haragiaren bekatuak, salaketa faltsuak, XVII. mendera egokitutako euskara, esaera herrikoiak, traizioak, akelarreak, efektu berezi onak eta jantziekin egindako lan bikainak bete-betean sartzen dute ikuslea Paul Urkijoren 'Gaua' film berrian, ordu eta erdiz euskal mitologiako unibertso ilunean murgilduko gaituena.
Arabar zinemagilearen pelikula honek, euskara hutsean eta gaztelaniazko azpitituluekin, amaiera apoteosikoa du sekuentzia planoan grabatutako azken zatiarekin. Interesatuek zinema aretoetan ikusi ahalko dute datorren ostiraletik, azaroaren 14tik, karteldegian ofizialki estreinatzen denean, baina aurrestreinaldia bi egun lehenago izango da Golem-Alhóndigan, PreFANT zikloak ematen dien aukerari esker. Ekimen honek 2026ko maiatzaren 8tik 16ra ospatuko den Bilboko Zinemaldi Fantastikoaren 32. edizioaren programazioaren zertzeladak eskaintzen ditu.
'Gaua' film luze hau sorgin ehizaren garaian girotuta dago eta bere kokapenen % 95 benetakoak dira, hala nola, basoak, baserriak... Kattalin (Yune Nogueiras) Pello bere senarrarengandik (Xabi Lopez) ihes egiten duen emakume baten istorioa kontatzen du. Basoaren belztasunean galduta, presentzia bat atzetik duela sentitzen du, eta Beltra, Graxiana eta Reme emakume harrigarriak -Ane Gabarainek, Elena Iruretak eta Iñake Irastorzak antzeztuak- topatuko ditu. Ibaiaren ondoan arropa garbitzen duten bitartean, beldurrezko ipuinak eta herriko esamesak partekatzen dituzte. Kontua da Kattalin istorio horien parte bihurtuko dela, non beste pertsonaia garrantzitsu batzuk ere agertuko diren, hala nola Maritxu (Erika Olaizola), bere ama Eugenia (Laura Iturregi), Matteo apaiza (Manex Fuchs), Estertxi sorgina (Elena Uriz)... Eta beste figura kezkagarri batzuk, Akerbeltz kasu.
Paul Urkijo zuzendariak ostiral honetan Azkuna Zentroan egindako aurkezpenean azaldu zuenez, «'Gaua' euskal mitologiako beldurrezko ipuinei egindako omenaldia da, duela 4 urte idazten hasi nintzena». Filmaketak bost aste eta erdi iraun zuen, eta muntaketak hiru aste, «Sitgesera ganoraz iristeko» aukera eman ziena. Iñake Irastorza aktoreak, bestalde, filmatzean egon den «rollo ona» azpimarratu zuen, eta Yune Nogueirasek azaldu zuen berarentzat «zailena kromarekin filmatzea» izan zela, «'Gaua'n agertzen diren izaki fantastikoak imajinatu behar nituelako eta horrek bere zailtasuna duelako». Jantziei dagokienez, Nerea Torrijos arduradunak azaldu zuen «dokumentazio lan handia» egin behar izan duela garai hartako arropak filmera ekartzeko. Eta denek nabarmendu zuten filma estreinatzeko eta publikoaren erantzuna jasotzeko «gogotsu» daudela.
Esan bezala, une hori datorren asteazkenean, azaroaren 12an, iritsiko da, 19.30ean, Golem-Ahóndiga zinemetako 1. aretoan. Sarrera doan izango da lekua bete arte, eta leihatiletan gonbidapena jaso beharko da proiekzioaren eguneko 16.30etik aurrera. Bi egun geroago ofizialki estreinatuko da zinema-aretoetan.