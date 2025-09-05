El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Euskal Herriko Dantzari Eguna Laudion ospatuko da urriaren 4an

Arabako udalerriak Euskal Herriko txoko guztietako dantzariak eta dantza taldeak bilduko ditu beste behin

J.E.

Ostirala, 5 iraila 2025, 09:08

Euskal dantza tradizionalari balioa emateko helburuarekin, Euskal Herriko Dantzari Eguna urriaren 4an ospatuko da Laudion, Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatuta, eta Euskal Herriko txoko guztietako dantzariak eta dantza taldeak bilduko ditu beste behin.

Antolakuntzatik nabarmendu dutenez, euskal kulturaren egutegiko ekitaldi garrantzitsuenetako bat da, eta urtero herrialde desberdin batean ospatzen da, belaunaldi berriei transmititzea sustatu eta Euskal Herriko taldeen arteko loturak indartzeko.

Bada, 2025ean, Araba izango du eszenatoki, eta egun osoan zehar, Laudioko kaleak eta plazak musikaz, kolorez eta tradizioz beteko dira, «bisitariei euskal folklorearen aberastasunaz gozatzeko aukera eskainiz».

Jende guztiarentzako ospakizun irekia da, eta mundu guztiak parte hartu eta gozatu ahal izateko pentsatuta dago, goizeko folklore azokatik gaueko erromeriaraino.

«2025eko Euskal Herriko Dantzari Eguna, zalantzarik gabe, aukera berezia izango da Laudiora hurbiltzeko eta tradizioa, kultura eta bizikidetza uztartzen dituen ekitaldia bertatik bertara bizitzeko», ziurtatu dute antolatzaileek.

Ekitaldia Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatzen du, Euskal Herri osoko eta euskal diasporako dantza taldeen partaidetzarekin eta Laudioko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Esan bezala, helburua euskal dantza tradizionalari balioa ematea, belaunaldi berriei transmititzea eta Euskal Herriko taldeen arteko loturak indartzea da. Beraz, horretarako ekarpena egin nahi baduzu, ez pentsatu eta hurbildu zaitez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  3. 3

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  4. 4 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  5. 5

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskal Herriko Dantzari Eguna Laudion ospatuko da urriaren 4an

Euskal Herriko Dantzari Eguna Laudion ospatuko da urriaren 4an