Euskal Herriko Dantzari Eguna Laudion ospatuko da urriaren 4an
Arabako udalerriak Euskal Herriko txoko guztietako dantzariak eta dantza taldeak bilduko ditu beste behin
J.E.
Ostirala, 5 iraila 2025, 09:08
Euskal dantza tradizionalari balioa emateko helburuarekin, Euskal Herriko Dantzari Eguna urriaren 4an ospatuko da Laudion, Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatuta, eta Euskal Herriko txoko guztietako dantzariak eta dantza taldeak bilduko ditu beste behin.
Antolakuntzatik nabarmendu dutenez, euskal kulturaren egutegiko ekitaldi garrantzitsuenetako bat da, eta urtero herrialde desberdin batean ospatzen da, belaunaldi berriei transmititzea sustatu eta Euskal Herriko taldeen arteko loturak indartzeko.
Bada, 2025ean, Araba izango du eszenatoki, eta egun osoan zehar, Laudioko kaleak eta plazak musikaz, kolorez eta tradizioz beteko dira, «bisitariei euskal folklorearen aberastasunaz gozatzeko aukera eskainiz».
Jende guztiarentzako ospakizun irekia da, eta mundu guztiak parte hartu eta gozatu ahal izateko pentsatuta dago, goizeko folklore azokatik gaueko erromeriaraino.
«2025eko Euskal Herriko Dantzari Eguna, zalantzarik gabe, aukera berezia izango da Laudiora hurbiltzeko eta tradizioa, kultura eta bizikidetza uztartzen dituen ekitaldia bertatik bertara bizitzeko», ziurtatu dute antolatzaileek.
Ekitaldia Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatzen du, Euskal Herri osoko eta euskal diasporako dantza taldeen partaidetzarekin eta Laudioko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Esan bezala, helburua euskal dantza tradizionalari balioa ematea, belaunaldi berriei transmititzea eta Euskal Herriko taldeen arteko loturak indartzea da. Beraz, horretarako ekarpena egin nahi baduzu, ez pentsatu eta hurbildu zaitez.
