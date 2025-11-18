El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imanol Pradales lehendakariak asteazkeneko ekitaldi nagusian hitz egingo du. Efe

Etxeparek 15. urteurrena ospatuko du aste honetan Parisen

Euskal institutuak nazioartean euskara, euskal kultura eta euskal sorkuntza partekatzeari eta haien bidez harremanak eraikitzeari emandako ibilbidea gogoratuko du asteazken eta ostegunean

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteartea, 18 azaroa 2025, 09:35

Etxepare Euskal Institutuak 15. urteurrena ospatuko du Parisen asteazkenean eta ostegunean, azaroaren 19an eta 20an, nazioartean euskara, euskal kultura eta euskal sorkuntza partekatzeari eta haien bidez harremanak eraikitzeari emandako ibilbidea gogoratuz.

Erakundeko iturriek jakinarazi dutenez, programa kultural, akademiko eta instituzional baten inguruan egituratuko da urteurrena; tartean, espresuki sortutako ikuskizun artistiko bat eta Sorbona zein Sorbonne Nouvelle unibertsitateetan egingo den hizkuntza gutxituei buruzko kongresua daude.

Ekitaldi nagusia asteazkenean izango da, azaroaren 19an, 18.00etan, Frantziako Liburutegi Nazionaleko auditorium nagusian, eta bertan hitz egingo dute Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, Gilles Pecout Frantziako Liburutegi Nazionaleko presidenteak eta Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak.

Ordezkari politiko, instituzional eta kultural ugari izango da bertan, baita Parisko euskal diasporako kideak ere. Eta bertaratzen direnek ospakizunerako espresuki sortutako proposamen artistiko eta literarioaz gozatzeko aukera izango dute, Olatz Beobidek zuzendutako Haatik konpainiaren eskutik.

Antolatzaileen arabera, ekitaldia egiteko Frantziako Liburutegi Nazionala aukeratzeak «balio sinboliko sakona» du, erakundeak gordetzen baitu 'Linguae Vasconum Primitiae' (1545) lanaren ale bakarra -gaur egun Baionako Euskal Museoan ikusgai-, euskaraz inprimatutako lehen liburua eta Bernat Etxeparek idatzia. Horrela, ekitaldia baino lehen, Pradalesek Frantziako Liburutegi Nagusiko artxiboa bisitatuko du; Etxepareren lanaz gain, bertan gordetzen dira balio handia duten euskarazko beste zenbait liburu ere.

Bestalde, aurreko astean iragarri genuen bezala, egun berean, 09.00etan abiatuko da Sorbonne Nouvelle unibertsitatean ('Hizkuntza gutxituak testuinguru frankofonoan: itzuli, transmititu, eraldatu') nazioarteko biltzarra, Etxepare Euskal Institutuak unibertsitate honekin eta Sorbonako unibertsitatearekin lankidetzan antolatuta. Ibone Bengoetxeak emango dio hasiera, eta bederatzi unibertsitatetako 20 hizlarik parte hartuko dute, testuinguru frankofonoan hizkuntza gutxituek gaur egun dituzten erronken inguruan hausnartzeko.

