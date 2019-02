Enric Peidroren kontzertua izango da igandean Jimmy Jazz aretoan Swinga gustukoa dutenentzat Enric Peidro Swingtet taldea eta Glenn Crytzer musikari amerikar ezaguna arituko dira PAUL PICADO Jueves, 7 febrero 2019, 23:49

Swinga gustukoa baduzu igande honetan Enric Peidro Swingtet taldea eta Glen Crytzer musikari amerikar ezaguna arituko dira Jimmy Jazz aretoan. Aretoko ateak 18:30etik aurrera zabalik egongo dira, baina oraindik ez dute adierazi kontzertua zer ordutan hasiko den. Sarrerak Interneten (16,5 €, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan bertan eros daitezke (18 €).

Enric Peidro saxofoi-jotzailea da eta kritikari adituen ustez, Espainiako jazzaren munduan musikari berezi eta ez oso ohikoa da. Swingaren aroko tenore handien hizkuntzaren eragin handia duen saxo tenorraren estiloa dela eta 'rara avis' gisa hartu dute. Hala ere, sendotasun handiko interpretetzat ere hartu dute aldi berean, jazzaren ezagutza sakona duelako.

Hastapenetan bere kabuz prestatu zen, baina geroago mintegietan eta maisuen eskoletan ikasketak handitu ditu, besteak beste Larry McKenna, Scott Hamilton, Red Holloway edo Barry Harris musikari ezagunekin. Noizean behin kolaborazio lanak egin ditu baina normalean bikote, laukote eta seikote batean lan egiten du. Bikote gisa, Richard Busiakiewicz piano-jotzaile handiarekin; laukote gisa, Busiakiewicz berarekin, Andres Lizon kontrabaxu-jotzailearekin eta Simone Zaniol bateriarekin.

Seikote gisa Enric Peidro Swingtet taldearekin aritzen da, eta jarduerarik handiena duena da. Dagoeneko hiru CD kaleratu ditu merkatura, 'Now you're talking my language' (2016) , 'Happiness is a thing called Jazz' (2017) eta 'Keep that swing in your soul' izenekoak, eta hirurek arrakasta handia izan dute.