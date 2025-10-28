El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miren Elgarresta, erdian. Emakunde

Emakundek genero ikuspegia txertatzeko jardunbide egokiak aurkeztu ditu Europako Funtsetan

Miren Elgarresta zuzendariak Euskadik azken hamarkadan arlo horretan egin duen lana gogoratu eta egindako aurrerapenak azaldu ditu

Zurekin

Asteartea, 28 urria 2025, 14:56

Comenta

Miren Elgarresta Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria Europako Funtsetan genero ikuspegia txertatzeko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Politiken Sarearen 19. osoko bilkuran izan da Bartzelonan, eta Euskadik martxan dituen jardunbide egokiak aurkeztu ditu bertan.

Bere hitzaldian, Euskadik azken hamarkadan arlo horretan egin duen lana gogoratu du, Emakundek sustatu eta koordinatutako Berdintasuna Euskal Autonomia Erkidegoko Egitura Funtsetan erakunde arteko talde teknikoaren bidez artikulatzen dena. Aurten egindako aurrerapenak ere azaldu ditu, hala nola batera finantzatutako eragiketen egikaritze eta jarraipen faseetan genero ikuspegia txertatzen laguntzea.

Zehazkiago, aipatu du, Emakunde gizarte eta toki erakundeek kudeatutako enpleguko eta ekintzailetzako 15 proiektutako taldeei laguntzen ari zaiela Europako Gizarte Funtsa Plus programaren esparruan.

Arrakalak itxi

Eskualde Garapeneko Europako Funtsari dagokionez, Bizikleta Bideetako Berdintasun Taldean aurrera egin dela azaldu du. Esperientzia pilotu hori Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aldundiekin batera sustatu da, eta nabarmendu duenez, «genero ikuspegia txertatzea gehien kostatzen den sektoreetan ere aplika daitekeela erakusten du».

Bestalde, FEADER Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren esparruko esperientzia pilotua Nekazaritza Politika Bateratuaren Euskadi 2023-2027 aldirako Plan Estrategikoari buruzko tailer praktikoetan oinarritu da.

Bere hitzetan, taldeek konpromisoa hartu dute genero ikuspegia aplikatzeko, «parte hartzean oinarrituta lortzen baita arrakalak ixtea eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lortzea».

Amaitzeko, Emakundeko zuzendariak gogorarazi du genero ikuspegiaren zeharkako aplikazioak eta politika publikoak eta horiek ahalbidetzen dituzten taldeak etengabe hobetzeak «pertsona guztien beharrei erantzuteko kudeatzea» dakartela.

