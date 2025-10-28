Ekaitz Herrerak irabazi du Augustin Zubikarai saria
Epaimahaiak 'Hondar batean arre' lana aukeratu du aurkezturiko 25en artean
Asteartea, 28 urria 2025, 12:53
Ekaitz Herrerak irabazi du Ondarroako Udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten Augustin Zubikarai eleberri saria, 'Hondar batean arre' lanari esker. Idazle abadiñarraren lana aurkezturiko 25en artean nagusitu da, Leire Bilbaok, Xabier Mendigurenek eta Ana Urkizak osaturiko epaimahaiak hala erabakita. Horrenbestez, Herrerak 8.000 euroko saria eramango du, baita bere nobela Elkar argitaletxearen eskutik argitaratu ere, hemendik urtebetera, orain proiektu dena amaitutakoan.
Saria ostiral arratsaldean eman zitzaion, Ondarroako (Bizkaia) Kofradia Zaharrean, Literatur Amuak jardunaldien barruan, eta ekitaldi berean aurkeztu zen iazko proposamen irabazlearen emaitza: Julen Apellaren 'Sakelako bihotzak' eleberria.
Ekaitz Herreraren 'Hondar batean arre' nobelak Mattin aurkezten du, 60 urteko gizonezkoa, ospitalearen aurreko postuan loreak saltzen dituena. Negozioa txarto doala eta, kalean ikusiko du bere burua, eta bizileku berri bat topatuko du, ikasle pisu batean. Ia 40 urte gazteagoak direnekin bizitzen ikasi beharko du, haien kodeak ezagutu, ohitura berrietara ohitu, eta, horrekin batera, bizi osoan inoiz maitemindu ez den eta hori zer den ere ez dakien gizonak bere burua hobeto ezagutu eta deskubrituko du, baita bizitzaren etapa berri bati ekin ere.
Epaimahaiak, besteak beste, Ekaitz Herreraren «lanari darion umorea, idazkera dotorea, elkarrizketen freskotasuna, erritmo bizia eta hizkuntzarekin jolasteko trebezia» nabarmendu ditu.
ETBko hainbat saio
Ekaitz Herrera Azkarraga (Abadiño, Bizkaia, 1986) Ikus-entzunezko komunikazioan graduatua da. Hainbat lan egin du euskarazko hedabideetan, hala idatzizko prentsan nola telebistan zein irratian.
ETBko hainbat saiotan esku hartu du erredaktore eta gidoilari lanetan, besteak beste, 'Herri txiki, infernu handi', 'Bisitaria', 'Burubero' eta 'Sautrela'-n.
Azken urteotan, Durangaldeko 'Anboto' tokiko komunikabidean dihardu erredakzio buru, eta 'Hondar batean arre' izango da bere lehenengo obra literarioa.