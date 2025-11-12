Durangoko Azokaren 60. edizioak badu bere spota
Iratxe Reparezek osatutako unibertso bisualetik abiatuta, aurtengo edizioaren iragarkia kaleratu dute. Musika eta soinua Pello Reparazek sortu du eta DAB Dantza konpainikoa dantzari bat da protagonista
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 17:28
Durangoko Azokaren 60. edizioak badu bere spota, ideia sinple baina indartsu batetik sortu dena: Durango mugimenduan dago. Iratxe Reparaz abenduaren 5etik 8ra bitarte ospatuko den Kulturaren Jaialdi honen aurtengo irudiaren sortzaile eta spotaren sorkuntza zuzendariak azaldu duenez, «Azokaren 60 urteko ibilbidea irudikatzeko, pieza bisual bat sortu dugu, non dantzari batek, gorputzaren bitartez, bide hau zer izan den interpretatzen duen: egokitzen da eta eraldatzen da». Musika eta soinua Pello Reparazek sortu du.
Bertan ikusiko duzuenez, beltzez jantzitako dantzari batek kolorez betetako Durangoko Azokaren kartelen artean bidaia egiten du, bisitariak Azokara doanean bizi duen esperientziari erreferentzia eginez: «Dantza hizkien gainean garatzen da, lurrean marraztuta, gorputzak bere memoria aktibatuko balu bezala. Keinu bakoitzak malgutasuna, aldaketa eta martxan dagoen kultura aipatzen ditu. Hori delako Durangoko azoka: euskal kultura ospatu, partekatu eta eraldatzen den tokia. Edizio bakoitzarekin eboluzionatzen duen espazioa, baina bere esentzia inoiz galtzen ez duena», esan du sortzaileak.
Halaber, argi utzi du iragarkiaren kontzeptua tentsio poetikoan elkarrekin bizi diren bi ideiaren ingurukoa dela: mugimendua eta irmotasuna. Izan ere, «nahiz eta azoka aldatu, egokitu eta sorkuntza-modu berrietara zabaldu, bada zerbait bere horretan dirauena: garena. Gure sustraia, gure nortasuna».
Muga Ekoiztetxeak grabatu du aurtengo spota. Aitor Aranguren arduratu da zuzentzeaz eta Iratxe Reparaz sortzaileak garatu du zuzendaritza artistikoa. Esan bezala, musika eta soinua Pello Reparazek sortu du eta spoteko protagonista den dantzaria DAB Dantza konpainikoa da.