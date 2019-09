Diamond Dogs eta The Northagirres taldeen boloa izango da urriaren 4an Hell Doradon Diamond Dogs-eko taldekideak. Bi rock taldeen kontzertuak 22:30ean hasiko dira PAUL PICADO Miércoles, 25 septiembre 2019, 21:17

Rocka gustukoa baduzu, horretaz gozatzeko aukera izango duzu urriaren 4an Hell Doradon, izan ere, Diamond Dogs talde suediarraren eta The Northagirres urretxuarren kontzertua izango da. Lehendabizi euskal taldea arituko da, 22:30ean, baina aretoko ateak 21:30etik aurrera zabalik egongo dira. Kontzerturako sarrerak ohiko lekuetan eros daitezke, hau da, online (19,5 euro) edo leihatilan (21 euro), Bazkideentzako prezioa 16 euro izango da.

Diamond Dogs taldeak 90eko hamarkadaren hasieran sortu zen, baina bidea ez zen erraza izan. Zenbait single eta bilduma bat kaleratuta taldea desegin zen, baina diskoetxe batek beste disko bat grabatzea eskatu zien. Horrela, Alemanian, Britainia Handian edo Espainian arrakasta handia izan zutenez, 2000. urtean berriro elkartzea erabaki zuten.

Taldeko kideak beste talde garrantzitsu batzuetan ere aritu dira, hala nola The Hellacopters, Maryslim, Facer, Johnny Thunders edo Ian Hunter. Guztira zortzi bilduma luze kaleratu dituzte, azkena 2015. urtean.

Bestalde, The Northagirres taldea 2012. urtean sortu zen Urretxun, eta handik urtebetera lehen lana dagoeneko kaleratu zuten. Harrezkero beste bi lan plazaratu ditu, azkena, iaz, 'Down the highway' izenekoa. Zazpi urte besterik ez daramatzate merkatuan baina nahikoa arrakasta lortu du.

Bere musikan rock and rollaren, rhythm and blues eta garage-ren eragina hautematen da. Seikotea osatzen dute, eta diotenez, zuzeneko kontzertuen aurreko soinu-probak zailagoak dira hainbeste jenderekin, baina emaitza oso ona dela uste dute.