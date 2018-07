Deustuko Unibertsitea, mundu osoko jesuiten topagune

Gaurtik ostegunera arteko egutegia

Goizeko 09.15ean hasiko dira ekitaldi akademikoak, Versaldi kardinalaren ongi etorriarekin. Ondoren, 11.00etan, erakunde mailako hasiera eta Ravassi kardinalaren hitzaldia izango dira: 'Catholic social teaching and the role of the Jesuit University today' (Irakaskuntza sozial katolikoa eta Jesuiten Unibertsitateen rola gaur egun). Jarduerek 14.15ean jarraituko dute, sei gai ildoren aurkezpen eta talde lanarekin.

Bihar, Pankaj Mishra politologoak hasiko ditu ekitaldiak, 09.00etan, 'Social and political fragmentation and the role of the Jesuit University' (Zatiketa sozial eta politikoa eta Jesuiten Unibertsitateen rola) hitzaldiarekin. Halaber, 14.15ean, Gaël Giraud ekonomialari jesuitak 'Economic Inequality and Environmental degradation and the role of Jesuit Universities' (Desberdintasun ekonomikoa eta ingurumena hondatzea, eta Jesuiten Unibertsitateen rola) hitzaldia eskainiko du. Egun horretan, taldeko lanek gai ildoak jorratzeari ekingo diote.

Asteazkenean, berriz, jarduerak Loiolako Santutegian izango dira. Goizeko 10.00etan, Jesusen Lagundiaren aita jeneral Arturo Sosak 'The role of Jesuit Universities and the call to reconciliation' (Jesuiten Unibertsitateen rola eta adiskidetzerako deia) hitzaldia eskainiko du, eta ondoren, Jesuiten Unibertsitateen Munduko Elkarte berria eratzeko sinadura ekitaldia egingo da. Aita Jeneralak eguna aprobetxatuko du jesuitekin taldeka elkartzeko.

Eta, amaitzeko, ostegunean talde lanetako proiektuen emaitzak aurkeztuko dira eta, 14.30ean hasiko den osoko bilkuran, txosten, ondorio eta gomendioak ezagutaraziko dira.