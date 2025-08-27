El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Territorios

Deskarrilatzeaz

Jon Martin-Etxebeste

Asteazkena, 27 abuztua 2025, 00:08

Nora Chen izena du liburu honetako protagonistak. Aterkipean bizi da, itokinen beldurrez eta arduratu. Bere lana ezinbestekotzat dauka eta buru-belarri dihardu, inguruan gertatzen denaz deskonektatuta. Lan errepikakor horren ondorioz, ordea, hustuta iristen da etxera, beste ezertarako gogorik gabe; eta bere burua abandonatu du. Ur botila batek gainez nola egiten duen ikusiz, urrezko pasarte batean, kontatzen du idazleak nola egiten duen estresak leher pertsona baten bizitzan. Bere egoera ikusita, lantegian «oporrak» emango dizkiote… eta orduan konturatuko da agian ez dela hain ezinbestekoa, eta hainbeste eman dion lanbideak ezer gutxi emango diola bueltan. Zorionez, lagun maite bat badu protagonistak eta hark bideratuko du bere osaketa prozesua: ohiko errutinatik urrundu, naturarekin konektatu, eta prozesuari garrantzia ematen asmatuko du. Gainera, izeba Zenbrina topatuko du erretiro aldi horretan, hitz gutxiko gida espirituala.

  • EURI ETA ATERI ALAINE AGIRRE/YOLANDA MOSQUERA Elkar, 68 or. 17,50 euro.

Gazteei bideratutako XLIII. Lizardi Saria irabazi zuen Alaine Agirrek 2024an liburu honi esker; gazteei bideratuta egonagatik, lanetik nekatuta iristen diren helduentzat ere gozagarri izango da lana. Benetan finak dira Yolanda Mosqueraren ilustrazioak eta, testua bezala, errepikapenetan, transparentziatan, direkzionalitatean eta zertzelada adierazkorretan oinarritzen dira eta depresioaren aroak koloreka sailkatu ditu. Protagonistaren barne-urtaroak eta munduarenak ez daude sinkronizatuta eta irudikapenetan garran-tzia dute. Album ilustratu honetan onomatopeiek (plok, fiz) oihartzun indartsuak dituzte. Isilune luzeak dituzten film pausatuetako kontaera ekartzen du gogora, eta egitura aldetik ere oso papurtuta dago: kapituluka eta parteka. Idazlea modu jostarian ageri da, narratzaileari hitzak kenduz, protagonistari itzal eginaz… Kanpoan dagoen munduari entzuteko norbere buruari entzuten hasteko oroitarazpena da liburua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Deskarrilatzeaz

Deskarrilatzeaz