Delenda Est, Los Brazos eta The Amorettesen kontzertuak, Osteguna Rock Festivalean Jaialdia ostegun honetan ospatuko da Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan PAUL PICADO Lunes, 17 junio 2019, 23:15

Osteguna Rock Festival jaialdia izango da ostegun honetan Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan. Hiru rock talde izango dira: Delenda Est gasteiztarrak, Los Brazos bilbotarrak eta The Amorettes eskoziarrak. Gasteiztarren kontzertua 19:00etan hasiko da, eta hurrengo biak, 20:05ean eta 21:45ean izango dira.

Delenda Est gasteiztarrak duela zenbait urte hasi ziren, eta hasiera batean beste talde batzuen bertsioak eta beraiek egindako abestiak tartekatzen zituzten kontzertuetan. Gaur egun, beraiek konposatutako abestiak bakarrik jotzen dituzte, eta diotenez, metal taldea dira, eta energiaz eta giro oneko zuzeneko kontzertuak ematera etorri dira. Iaz, emakumezko kideak dituen talderik onenaren saria irabazi zuen Gaztetalent lehiaketan.

Bestalde, Los Brazos bilbotarra 2011. urtean sortu zen Café La Zona tabernan. Kide bat haren jabea zen eta ostegunero beste bi kiderekin kontzertuak ematen zituen. Azkenean, musika-proiektua bihurtu zuten eta 2012. urtean lehen lana kaleratu zuten. Rocka eta blues klasikoa tartekatu zuten, eta blueseko jaialdietan jotzen hasi ziren. Estatu Batuetara ere heldu ziren, eta han zeudela, bigarren lana aurkeztu zuten. Lan horrekin Espainiatik eta atzerritik ibili ziren kontzertuak ematen. Iaz, bere azken lana kaleratu zuten, «Live 2015-2017» izenekoa, eta hor, 'GAS Tour' biran eman zituzten 18 kontzertuetan abestutako 18 abesti bildu zituzten.

Azkenik, The Amorettes Eskoziako hard rock taldea dugu. 2009. urtean sortu ziren eta besteak beste Black Star Riders, Europa, WASP, Ash, The Dead Daisies, Black Stone Cherry, Gun eta Thunder taldeekin batera aritu dira. Erresuma Batuetatik birak egin dituzte, eta Europa osoko herrialdeetatik ere ibili dira. Lehen lana 2010. urtean kaleratu zuten, eta harrezkero beste hiru plazaratu dituzte, azkena, iaz, «Born to Break» izenekoa.