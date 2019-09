Deiedra Rebel Folk eta The O´Reillys and The Paddyhats taldeak ariko dira Gasteizko Gazte Fest-en Deiedra Rebel Folk taldea. / Youtube Kontzertua urriaren 5ean izango da, 20:30ean, Aihotz plazan PAUL PICADO Jueves, 26 septiembre 2019, 21:28

Urriaren 5ean, Gasteizko Aihotz plazan, Gazte Fest ekimena izango da. Hainbat jarduera eta kontzertuak antolatu dira arratsaldean. Horrela, jarduerak 17:00etatik 20:00etara izango dira, eta kontzertuak 20:30etik 23:00etara. Jardueren artean datza erakustaldia, kirol alternatiboen erakustaldi parte-hartzailea (Jugger/Ehiztaria), mahai-jokoen lehiaketak eta ludoteka askea. Kontzertuei dagokienez, Deiedra Rebel Folk santurtziarrak eta The O'Reillys and the Paddyhats alemaniarrak ariko dira.

Deiedra Rebel Folk taldea Irlandako eta Eskoziako musika tradizionala eta old time amerikarra nahasten dituen taldea da. Hirukotea da eta 10 urte baino gehiago daramatzate Euskaditik bira egiten. Aspaldi ez ziren Gasteizera etortzen, eta emango duten kontzertuan beren hiru diskoen kantarik arrakastatsuenak joko dituzte. Berriki kaleratutako lan berriak, 'Arantzaz beteriko bidea' izenekoak, 10 kanta berri ditu, eta aurreko lanetako kantak ere bildu dituzte.

Bestalde, The O'Reillys and the Paddyhats Irlandako folk punka darabilen talde alemaniarra da. Duela 8 urte sortu zen eta seikotea osatzen dute. Besteak beste, Errusian, Espainian, Frantzian, Hungarian, Herbeheretan eta Suitzan eman dituzte kontzertuak. 2009. urtean sortu zen eta guztira estudioko lau disko kaleratu ditu. Azkena, 'Green Blood' izenekoa, iaz kaleratu zuten eta nazioartean hainbat bira eman dituzte. Jaialdietan ere parte hartu dute, Wacken Open Air jaialdian nagusiki. Bere izena daraman musika-jaialdi bat ere antolatzen dute, Gevelsbergen, Alemanian.