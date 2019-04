Childrain, Fears Away eta Minerva taldeen boloa, bihar, Jimmy Jazz aretoan Childrain-eko taldekideak. / Jimmy Jazz Ateak 20:15ean irekiko dituzte eta kontzertua 20:30ean hasiko da PAUL PICADO Jueves, 4 abril 2019, 23:43

Kontzertu hirukoitza izango dugu larunbat honetan Jimmy Jazz aretoan, izan ere, Childrain, Fears Away eta Minerva talde gasteiztarrak arituko dira bertan. Kontzertua 20:30ean hasiko da, baina aretoko ateak pixka bat lehenago irekiko dituzte. Sarrerak Interneten (13,50 euro, kudeaketa-gastuak barne hartuta) edo leihatilan (15 euro) eros daitezke.

Childrain taldea Gasteizen sortu zen 2008. urtean, eta estiloari dagokionez, metal gogorra erabiltzen dute. Abestietan, besteak beste, Metallica edo Lamb of God taldeen eragina hautematen da. Taldearen lehen EP, 'A Place Between Hell ande Heaven' izenekoa, 2009. urtean kaleratu zuten eta handik bi urtetara lehen lan luzea. 'Life Show' izenekoa.

Hortik aurrera ezagunak egiten hasi ziren eta 2013ko urrian 'A Fairy Tale for the Dissent' izeneko hirugarren lana plazaratu zuten. Zaleen harrera ona izan zen, eta horri esker, jaialdi garrantzitsuetan parte hartu zuten, hala nola, Resurrection Fest 2014 jaialdian, non Megadeth, Gojira eta Nofx taldeekin batera aritu ziren. Gasteizera laugarren lanarekin besapean etorriko dira, 'The Silver Ghost' izenekoa. Joan den hilean kaleratu zuten, eta hil honetan Europa osotik emango dute bira Six Feet Under talde estatubatuarrarekin batera.

Fears Away Gasteizko hardcore-metal taldea da eta 2015. urtean sortu zen. Kaleratu zuen lehen EParekin ('The Bravest the strongest') lortu zuten arrakastari esker, Estatuko hiri askotatik bira eman zuten. Iaz beren lehen LPa kaleratu zuten, 'Beyond Reflections' izenekoa, hamahiru abesti dituena, eta adiskidetasunari eta leialtasunari buruz batik bat hitz egiten duena.

Azkenik, Minerva, 2015. urtearen amaieran sortutako Gasteizko taldea dugu. Bere lehen singlea, 'All Souls Burn' izenekoa, 2017ko abuztuan kaleratu zuten, eta arrakasta lortu zuenez, 2018ko maiatzean 'Cursed' izeneko lehen EPa atera zuten. Harrezkero, hamabost kontzertu baino gehiago egin dituzte dagoeneko.