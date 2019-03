Burdin Hesia eta Bilboko defentsak kultur ondasun kalifikatu dituzte Pertsona batzuk, Burdin Hesiaren zati bat bisitatzen. / Fernando Gómez Erabakiaren helburua da defentsa horrek ondasun gisa duen balioa aldarrikatzea EL CORREO Viernes, 1 marzo 2019, 22:36

Kultur ondasun kalifikatu ditu Eusko Jaurlaritzak Burdin Hesia eta Gerra Zibilari lotutako Bilboko defentsak, monumentu multzo kategorian. Erabakiaren helburua da defentsa horrek ondasun gisa duen balioa aldarrikatzea, bere esanahi historikoa gogora ekartzea eta, ikuspegi materialetik, egitura bera babestea.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Bingen Zupiriak, Gogora Institutuko zuzendari Aintzane Ezenarrok eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura zuzendari nagusi Andoni Iturbek aurkeztu dute Burdin Hesia eta Gerra Zibilari lotutako Bilboko defentsak babesteko dekretua, ostegun honetan. Burdin Hesiaren Oroimenaren Museoan izan da ekitaldia, Berangon, eta Berangoko alkate Anabel Landak eta museoko zuzendari Aitor Miñambresek ere parte hartu dute.

Ekitaldian adierazi dutenez, Gogora Institutuarekin izandako lankidetzari esker, Bizkaiko herrian Memoria Ibilbide bat landu da eta hainbat ekimen bultzatzen ari dira ondare elementu honek duen garrantzia nabarmentzeko.

Ondarearen ikuspegitik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren ardura izan da Burdin Hesiaren eta Bilboko defentsen kalifikazioa kudeatzea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren bidez. Hala ere, elementu hori memoria historikoari hertsiki loturik dagoenez, garrantzi handikoa izan da prozesu guztian zehar Memoria, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Gogora Institutuaren lana.

Eusko Jaurlaritzak, Araba eta Bizkaiko aldundiek eta udalek Burdin Hesia mantentzeko eta balioesteko sinatutako lankidetza protokoloan kokatzen da kalifikazioa, bai eta multzoa balioestea helburu duten bestelako ekimenak ere. Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak aurkeztu zuen hitzarmen hori 2017ko uztailean.

80 kilometro baino gehiagoko defentsa

Burdin Hesiak 80 kilometro baino gehiagoko defentsa egitura hartzen du, eta kostaldean jaio eta hiltzen den eraztun bat eratzen du. Hedadura horrek 33 udalerri barne hartzen ditu, Bizkaikoak eta Arabakoak, gehienak egungo Bilbo Handian kokatuak.

Defentsa azpiegitura hau eraikitzeko lanak 1936ko urriaren 9an hasi ziren. Ingeniarien komandante Alberto Montaud Noguerolek diseinatu zuen, eta ingeniarien kapitain Pablo Murga eta Alejandro Goicoechea arduratu ziren proiektuaz. Burdin Hesia 1937ko ekainaren 12an hautsi zuten.

Ondarearen babesaren ikuspegitik, bere handitasuna dela eta, Euskadin Santiago Bidea edo Estazio Megalitikoak bezalako elementuekin alderatu daiteke bakarrik. Babes honen balorazio txostenak dioenez, defentsaren 80 kilometro baino gehiagotan zehar defentsa tipologia desberdinak elkar lotzen dira: lubakiak, babeslekuak (erasoetatik babesteko), metrailadoreen asentamenduak, baserri gotortuak, multzo gotortuak eta hormigoizko harresiak gezi leihoekin.

BOST SEKTORE

Ikuspegi militarretik, Burdin Hesia bost sektoretan banandu zen: Barbadun ibaiaren bokaletik, Muskizen, eta Punta Lucerotik, Galdameseraino; Galdameseko Galindorako bideko mendi lepotik Ganekogortaraino (Okondo); Ganekogortatik (Okondon) Artetaganeraino (Galdakao); Artaganetik (Galdakao) Gaztelumendiko gailurreraino (Larrabetzu); Gaztelumenditik (Larrabetzun) Getxo, Sopela eta Barrikako kostaraino.

Hala ere, babes eremuak Burdin Hesia berez den horretatik harago doazen bi elementu hartzen ditu: lerro ingelesa deitutakoa (Maruri-Jatabeko ingurunea) eta Artxandako lerroa (Bilbo). Horregatik, Burdin Hesiaren eta Bilboko defentsaren babesaz hitz egiten da espedientean.

Kontuan hartuta obra osoa ez dela uniformea, eta badirela zenbait leku non handia den elementuen dentsitatea (Larrabetzu), beste batzuk non badiren tramu osoak gotortutako elementu handirik behar ez dutenak akzidente naturalak agertzen direlako (Gueñeseko gune menditsuak), edo beste batzuk non ez zen inolako obrarik egin, multzo osoa ondare elementu bakar bat bezala deklaratzea erabaki da.

Hortaz, Burdin Hesia ondare materialetik harago doan ondare material gisa aldarrikatzeko premia ikusten dela kontuan hartuta, elementu deklaratu gisa hartu da 0 lerroa deitu zaiona, hau da, Burdin Hesiaren irudizko lerroa. Balio erreferentziala duen lerro bat da, nahiz eta, berez, ez duen adierazten inolako kargarik ezta babes berezirik ere.

ARRAZOI UGARI

Bingen Zupiriak adierazi duenez, arrazoi ugarik eraman dute proiektua bultzatzera, eta horien artean aipatu ditu bere balio historikoa, hainbat herritarrentzat ingurune honek duen inplikazio emozionala eta bere balioa askatasun ikur gisa, aztarnetako batzuen kontserbazio ona, edota balio historikoa eta antzeko egitura gutxi egotea.

Gainera, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak zona horren garrantzia nabarmendu du memoria berreskuratzearen ikuspegitik, bai eta bizikidetzaren eta giza eskubideen balioen inguruko kontzientziazioaren ikuspegitik ere.

Bestalde, Aintzane Ezenarrok ere ideia hori azpimarratu du, eta Burdin Hesiaren inguruan Gogora Institututik aurrera eramaten ari diren ekintzak azaldu ditu. Hala, Berangoko alkate Anabel Landarekin batera, Berangoko Memoriaren Ibilbidea aurkeztu du; 2018an berreskuratu eta seinaleztatu diren hamar ibilbideekin batera ?Arrankudiaga, Barrika, Berango, Bilbao, Galdakao, Gamiz-Fika, Güeñes, Maruri-Jatabe, Ugao-Miraballes eta Zeberio?, hau ere herritarrei erakusteko txukundu da.

Horrez gain, Burdin Hesia babesteko, seinaleztatzeko eta bere garrantzia nabarmentzeko instituzioen artean lortutako akordioaren testuinguruan, indusketa arkeologikoak egin dira zenbait udalerritan: Arrankudiaga-Zollo, Barrika, Gamiz-Fika, Larrabetzu, Urduliz edota Zeberio.