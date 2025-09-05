Boxeoa, josteko tailerra eta lehen sorospeneko ikastaroak, Getxon
Gaztebulegoak hiru ikastaro berri antolatu ditu urteko azken hiruhilekorako
Jan Echevarría
Ostirala, 5 iraila 2025, 21:46
Jakin-mina eta ikasteko gogoa gutako gehienen DNAn daude, eta, horregatik, zerbait interesatzen bazaigu eta beste batzuek horren inguruan irakasteko aukera badugu, aukera aprobetxatu behar da. Bada, Getxoko Udaleko Gazteria Zerbitzuko Gaztebulegoak hiru tailer berri antolatu ditu 2025eko azken hiruhilekorako: josteko tailerra, boxeoa eta lehen sorospenak.
Hirurak doakoak dira eta 16 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. «Ikastaro horien bidez, Getxoko gazteek beren trebetasunak modu praktiko eta dinamikoan indartu ahal izatea bilatzen dugu, egunerokoan baliagarriak izango zaizkien ikaskuntzekin, eta, gainera, beren hazkunde pertsonalean lagunduko dutenak», nabarmendu du Mihaela Jilavu Gazteriako zinegotziak.
Informatu duenez, lehenengo ikastaroa, 'Josteko tailerra', urriko lehen hiru larunbatetan egingo da, gaztelaniaz, urriaren 4an, 11n eta 18an, 11.30etik 13.30era, Algortako Elizondo kaleko 7. zenbakian dagoen tailerrean. Bertaratzen direnek, besteak beste, botoiak josten, kremailerak konpontzen edo baxuak eskuz hartzen ikasiko dute.
Boxeo ikastaroa, bestalde, azaroan izango da Gym Boxeo Izarran, Faduran. Ostiraletan 6, 13 eta 20, 18.30etik 19.30era, boxeo teknikak emango dira, euskaraz eta gaztelaniaz, eta prestakuntza fisikoa eta bizitza osasungarria sustatuko dira.
Azkenik, lehen sorospenak izeneko ikastaroa, abenduaren 13an, larunbata, izango da Romo Kultur Etxean. 10.00etatik 14.00etara, parte-hartzaileek oinarrizko teknikak ikasiko dituzte, gaztelaniaz, hala nola bihotz-biriketako bizkortzea (BBB), desfibriladore bat erabiltzea, Heimlichek atragantamenduen aurka egiten duen maniobra edo iktus baten sintomak ezagutzen jakitea eta nola jokatu.
Informazio gehiago eskuratu eta izena eman nahi baduzu, hurrengo telefonoetara deitu: 94 466 03 53; 688 880 985 (whatsappa); gaztebulegoa@getxo.eus; @getxo_gazte (IG) edo @getxogazte (FB eta X), izen-abizenak, tel., jaiotze-data eta ikastaroaren izena aipatuz.
