El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre
Logo Patrocinio

Boxeoa, josteko tailerra eta lehen sorospeneko ikastaroak, Getxon

Gaztebulegoak hiru ikastaro berri antolatu ditu urteko azken hiruhilekorako

Jan Echevarría

Ostirala, 5 iraila 2025, 21:46

Jakin-mina eta ikasteko gogoa gutako gehienen DNAn daude, eta, horregatik, zerbait interesatzen bazaigu eta beste batzuek horren inguruan irakasteko aukera badugu, aukera aprobetxatu behar da. Bada, Getxoko Udaleko Gazteria Zerbitzuko Gaztebulegoak hiru tailer berri antolatu ditu 2025eko azken hiruhilekorako: josteko tailerra, boxeoa eta lehen sorospenak.

Hirurak doakoak dira eta 16 eta 35 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. «Ikastaro horien bidez, Getxoko gazteek beren trebetasunak modu praktiko eta dinamikoan indartu ahal izatea bilatzen dugu, egunerokoan baliagarriak izango zaizkien ikaskuntzekin, eta, gainera, beren hazkunde pertsonalean lagunduko dutenak», nabarmendu du Mihaela Jilavu Gazteriako zinegotziak.

Informatu duenez, lehenengo ikastaroa, 'Josteko tailerra', urriko lehen hiru larunbatetan egingo da, gaztelaniaz, urriaren 4an, 11n eta 18an, 11.30etik 13.30era, Algortako Elizondo kaleko 7. zenbakian dagoen tailerrean. Bertaratzen direnek, besteak beste, botoiak josten, kremailerak konpontzen edo baxuak eskuz hartzen ikasiko dute.

Boxeo ikastaroa, bestalde, azaroan izango da Gym Boxeo Izarran, Faduran. Ostiraletan 6, 13 eta 20, 18.30etik 19.30era, boxeo teknikak emango dira, euskaraz eta gaztelaniaz, eta prestakuntza fisikoa eta bizitza osasungarria sustatuko dira.

Azkenik, lehen sorospenak izeneko ikastaroa, abenduaren 13an, larunbata, izango da Romo Kultur Etxean. 10.00etatik 14.00etara, parte-hartzaileek oinarrizko teknikak ikasiko dituzte, gaztelaniaz, hala nola bihotz-biriketako bizkortzea (BBB), desfibriladore bat erabiltzea, Heimlichek atragantamenduen aurka egiten duen maniobra edo iktus baten sintomak ezagutzen jakitea eta nola jokatu.

Informazio gehiago eskuratu eta izena eman nahi baduzu, hurrengo telefonoetara deitu: 94 466 03 53; 688 880 985 (whatsappa); gaztebulegoa@getxo.eus; @getxo_gazte (IG) edo @getxogazte (FB eta X), izen-abizenak, tel., jaiotze-data eta ikastaroaren izena aipatuz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  10. 10

    Un Athletic sin pegada cae con Osasuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Boxeoa, josteko tailerra eta lehen sorospeneko ikastaroak, Getxon

Boxeoa, josteko tailerra eta lehen sorospeneko ikastaroak, Getxon