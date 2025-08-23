El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bizitza osoa kaiera batean

Aiora Sampedro

Larunbata, 23 abuztua 2025, 00:31

Esku artean dugun liburua poesia liburua da, baina hitz lauz dago idatzita. Nahiz eta egilearen bizitzako gertakariak kontatzen diren, lirismoz betea daude bere edukiak, are, bertso-lerro batzuez ere bai tarteka. Tonu narratiboa ez da narrazio lirikoan kokatzen, lehen begiratuan eguneroko baten aurrean gaudela ematen du, baina ez ditu, espero daitekeenez, denboran zehar banatutako gertaerak kontatzen, aldiz, ohar-kaiera baten antzekoagoa da, poeta nafarrak bere bizi-tza osoko oroitzapenak partekatzen dituena. Oroi garen oro, Beatriz Chiviteren bizitza osoa da.

  • OROI GAREN ORO BEATRIZ CHIVITE Pamiela 88 or 18 euro

Narrazio bakoitza Chiviteren bizitzan garrantzitsua den pertsona baten inguruan eraikita dago, eta pertsona horrekin lotzen duen lekuan kokatua. Oroitzapenen kaieraz gain, Chiviteren atlas emozionala ere bai baita lan hau. Orrialde bakoitza testua eskaini edo idazten dion pertsonaren inizialekin hasten da, pertsona horren nortasuna kondentsatzen duen izenburu batekin; poetak pertsona horri eskaintzen dion ezizen maitekor eta intimo bat ere izan daitekeena. Aldi berean, testu guztiek egitura bera dute: lehen paragrafoan, idazleak gogoratu nahi duen egoera azaltzen du, eta hurrengo paragrafoetan, bere oroimenean gordetzen duen une bat kontatzen du. Ia egileak haiekin bizi izan zituen stendhalkeria ezberdinetara mugatzen dituela testuok.

