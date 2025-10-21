El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Euskararen Interpretazio Zentroan zentzumenetan oinarritutako bisita ludiko eta zehatza eskaintzen zaie bisitariei.

Ver 17 fotos
Euskararen Interpretazio Zentroan zentzumenetan oinarritutako bisita ludiko eta zehatza eskaintzen zaie bisitariei. Luis Ángel Gómez

Bisita birtual gidatuak Euskararen Interpretazio Zentrora

Euskararen Etxeak antolatu ditu azaroaren 3tik aurrera ikastetxe eta taldeentzat

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteartea, 21 urria 2025, 11:13

Comenta

Bilboko San Inazio auzoan kokatutako Euskararen Etxeak bisita gidatu birtualak antolatu ditu Euskararen Interpretazio Zentrora ikastetxe eta taldeei zuzenduta, azaroaren 3tik aurrera. Erreserbak asteartetik egin daitezke, urriaren 21etik.

Modu honetan, Euskararen Etxeko iturriek jakinarazi dutenez, ikasle eta taldeek Euskararen Interpretazio Zentroa bisitatzeko aukera izango dute haien egoitzetatik mugitu gabe, eta edukiak gidari espezializatu baten eskutik jasoko dituzte, modu dinamiko eta parte hartzailean.

Ikastetxeen kasuan, DBH 3-4 eta batxillergoko ikasleentzat eta Lanbide Heziketako ikasleentzat izango dira bisitak, eta taldeei dagokienez, 14 urtetik gorako norbanakoez osatutako taldeentzat (gutxienez launa lagun). Bisitak euskaraz egingo dira. Erreserba egitea doakoa da, eta 944 028 081 telefono zenbakira deituta egin beharko da, gutxienez bisita eguna baino bi egun lehenago.

Euskararen Interpretazio Zentro fisikoari dagokionez, egitura moderno, konpleto eta interesgarriak harritu egiten du eskaintzen dituen aukera ugariengatik; izan ere, 2023an erreforma egin zuten arte, «zentroa irakurtzera gidatuta zegoen, baina orain askoz 'esperientzialagoa' da», diote bere arduradunek. Laburbilduz, euskararen inguruko eduki asko eskaintzen du diseinu berritzaile eta erakargarri baten bidez.

Bisita librea bakarka edo taldean egin daiteke astelehenetik ostiralera, 10.00etatik 19.00etara, eta larunbatetan, 10.00etatik 14.00etara eta 16.00etatik 19.00etara (udako larunbatetan arratsaldez itxita).

Bestalde, bisita gidatuak egunero egiten dituzte, hurrengo ordutegietan: euskarazko bisita gidatuak, astelehenetan, 17.00etan, ostegunetan, 12.00etan, eta larunbatetan, 12.00etan. Gaztelaniazkoak, berriz, asteartetan, 12:00etan, asteazkenetan, 17.00etan, eta larunbatetan, 11.00etan izaten dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  8. 8

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bisita birtual gidatuak Euskararen Interpretazio Zentrora