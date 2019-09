BIME LIVE jaialdiaren kartela itxi dute Labur - Labur Ekitaldia azaroaren 1ean eta 2an izango da, BEC! aretoan Irudian, Yannis Philippakis. EL CORREO Sábado, 14 septiembre 2019, 22:17

BIME LIVE jaialdiaren kartela itxi duten izenak iragarri dituzte aste honetan eta ziur festibalera hurbilduko diren interesdunak jada hasi direla bertan joko duten taldeen musika errepasatzen, 'boloetan' behar bezala gozatzeko aukerarekin. Hala, Foals, Floating Points, First Girl on the Moon eta Röyksopp DJ Set aurkeztu dituzte.

Horrez gain, Goxo gunearen eta kanpalekuaren inguruko informazioa eman dute. Jaialdia azaroaren 1ean eta 2an izango da, BEC! aretoan. Yannis Philippakis karismatikoa buru duen Foals talde britainiarrak, bandaren ibilbidearen errepasoa egiteaz gain, Everything Not Saved Will Be Lost proiektu arrakastatsua aurkeztuko du. Foals taldearekin batera, izen gehiago ere iragarri dituzte, hala nola, Floating Points. Neurozientzian doktore eta ekoizle ospetsu den Sam Sepharden izen artistikoa da Floating Points. 2009. urteaz geroztik dabil jardunean, eta teknika bikaina lortu du estiloak nahasteko garaian.

Röyksopp bikote norvegiarrak, bere aldetik, platerekin nola lan egiten duen erakutsiko digu BIME Live jaialdian. Juancar Parlange eta Eneko Cepeda bikotearen proiektu berria da First Girl on The Moon. Oso Polita zigiluarekin irailaren 27an argitaratuko duten Scars diskoa aurkeztuko dute BEC!en. 'Goxo gunea' trap, R&B, hip hop, dancehall eta reggaeton estiloko klub txikia da. Aurten bigarren edizioa izango du BIME LIVE jaialdian, iaz harrera oso ona izan ostean. Besteak beste, La Mafia del Amor, Los Santos (Pxxr Gvng ohiak) eta Takers kolektiboetako kide Kaidy Cain arituko dira gunean, baita Coucou Chloe ekoizle, abeslari eta disko-jartzaile frantsesa ere.