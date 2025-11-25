El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Aissa Intxausti, bertso saio batean. bertsozale.eus

Bertso saio berezia, hurrengo Ibilaldia antolatuko duen Kirikiño Ikastolan

Anjel Mari Peñagarikano, Maddi Ane Txoperena, Jon Maia eta Aissa Intxausti bertsolariak izango dira Bilboko Ikastolan azaroaren 28an

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteartea, 25 azaroa 2025, 08:20

Comenta

Galdakaotik igaro ondoren, Kirikiño Ikastola zenbait ekitaldi antolatzen ari da maiatzaren 31n Bilbon egingo den Ibilaldiari begira. Irailean lasterketa bat egin zuten bitartean, duela egun batzuk kooperatibista ez erabiltzaileen bazkaria izan zen. Bada, orain bertsoen txanda dator.

«Euskararen Eguna gertu dugula, urteroko Bertso Saioa prestatu dugu, gure hizkuntzaren egun handia ospatzeko. Aurtengo ekitaldia, gainera, berezia izango da, gure ikastola 2026 urteko Ibilaldia antolatzen ari den urte honetan eta Korrika Bilbon amaituko den honetan», esan dute bere arduradunek.

Hala, Kirikiño Ikastolak komunitate osoa gonbidatu nahi du kulturaz eta euskaraz gozatzera azaroaren 28an. Aurten, lau bertsolari gerturatuko dira, eta ikastolak urtero antolatzen duen bertso saioan inoiz hutsik egiten ez duen Anjel Mari Peñagarikano bertsolariaz gain, Maddi Ane Txoperena, Jon Maia eta Aissa Intxausti.

«Euskaltzale guztiak gonbidatzen ditugu etortzera, asmoa baita, aurreko urteen antzera, euskararen hitz jokoez eta bertsolarien abileziaz eta umoreaz gozatzea».

Bertso saioa arratsaldeko zazpiretan hasiko da Ikastolaren areto nagusian, Gabriel Arestiko eraikinean, eta sarrerak Ikastolan bertan eta hemen eros daitezke, 6 euroan. Saioaren amaieran, pikoteo atsegina izango dela jakinarazi dute bere arduradunek, giro lasaian elkarrekin egoteko.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  4. 4 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  9. 9

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  10. 10

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bertso saio berezia, hurrengo Ibilaldia antolatuko duen Kirikiño Ikastolan

Bertso saio berezia, hurrengo Ibilaldia antolatuko duen Kirikiño Ikastolan