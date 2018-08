The Bardulians taldearen kontzertua, bihar Gasteizen

Bihar The Bardulians taldearen kontzertua izango da Gasteizeko Falerina lorategian, 13.30ean hain zuzen ere. Kontzertua Belard Sounds zikloaren barruan antolatu da. Taldea Bizkaikoa da eta bost kidez osatuta dago. Bilbon sortu zen 2012. urtean hasieran eta bost kidez osatuta dago.

Berez, hainbat estilotako musika jotzen du, besteak beste jazz, funk, soil eta rythm&blues, instrumentala betiere. Kide guztiak beste talde batzuetan ibili dira aurretik, batik bat agertoki beltzaren talde adierazgarrienetatik: The Cherry Boppers, Akatz, Priscilla Band, Potato eta abar.

Kontzertuetan mundu guztia mugiarazten du, eta erritmoak eta festak lagunduta, atal erritmiko indartsua ematen diote Lando Stone baxu-jotzaileak eta Xavier Urrutikoetxea bateriak. Bestalde, bardulianismoak duen erakargarritasuna Joseba Negrok sortzen du hammonden bidez. Gozotasuna, berriz, Iskander Vesgak ekartzen du, saxofoiarekin.

Berez, 60ko hamarkadako eta 70eko hamarkadaren hasierako musikan oinarritzen dira. Beraz, doinuei esker, soularen garai gorenetara eramatea lortzen dute, non giroak lasaiak ziren eta erritmo latinoak dantzatzeko eta dibertitzeko aukera ematen zuen.

Artista handien abesti klasikoak ekartzen dizkigute gure garaira, besteak beste Lou Donaldson, Ottis Redding, Horace Silver, Aretha Franklin, Gil Scott-Heron eta Billy Prestonen abestiak, baina ez dira falta Sly & The Family Stone eta The Meters taldeei egindako ordain txikiak ere. The Beatles edo The Rollin´Stones taldeen doinuak ere darabilte. Emango duten kontzertuan horiek guztiak entzuteko aukera izango da.