BalletCollective New Yorkeko dantza konpainia, Guggenheimean

'Works & Process at the Guggenheim' programaren hitzordu berri bat antolatuko du Guggenheim Bilbao Museoak abuztuaren 21ean eta 22an, BalletCollective New Yorkeko dantza konpainiaren parte hartzearekin. Saio hauek Entzungelan izango dira, 19.00etan, eta sarrerak 6 euro balioko du Museoaren Lagunentzat eta 10 euro publiko orokorrarentzat. Interesdunek euren sarrerak lortu ahal izango dituzte txarteldegian eta museoko webgunean ere bai.

Guggenheim museoaren arduradunek jakinarazi dutenez, BalletCollective konpainiak artistak, konpositoreak eta koreografoak biltzen ditu balleteko lanak sortzeko. Sormen prozesuan arreta jarriz, taldeak elkarlanean ekoizten ditu obrak publikoari proposamen ezinhobea eskaintzen. Konpainiak sorturiko lanek «arte diziplinen mugak handitzen dituzte eta publiko zabalarengana heltzen dira», adierazi dute.

New York Balleteko bakarlaria den Troy Schumacher dantzari eta koreografoak sortu zuen BalletCollective, 2010ean. Kolektiboaren ekimen bakoitzean diziplina anitzeko artista talde bat jarduten da, kontzeptu edo ideia bat aztertzen. Poema, argazki edo bestelako obretatik abiatuta, koreografia eta musika batera lantzen dira, iturri artistikoa irudikatuko duten partitura eta balleta sortzeko. Gero, azken ekoizpena zuzenean interpretatzen da.

Bizkaiko hiriburuan ikusgai izango den ikuskizunean, publikoak 7 eta 25 minutu arteko iraupena duten lau piezaz gozatzeko aukera izango du. New York City Balleteko dantzariak arituko dira, hala nola Troy Schumacher bera, Ashley Laracey, Taylor Stanley edo Megan Lecrone. Ez ezazu pentsa eta anima zaitez ikuskizun honetaz gozatzera.