Aztarna Beltza festibalaren lehen edizioa izango da larunbatean, Gasteizen Montehermoso Kulturuneko Falerina Lorategian izango da, 13.30etik aurrera PAUL PICADO Miércoles, 24 julio 2019, 21:03

Aztarna Beltza festibalaren lehen edizioa antolatuko da larunbatean, Montehermoso Kulturuneko Falerina Lorategian. Lau talderen kontzertua izango da 13.30etik aurrera, musikaz gozatzeko aukera izateko. Hain zuzen ere The Sweet Vandals, Juno & Darrel, Shiny Red Mood eta Igu Allnighter vs Allstar DJs arituko dira. The Sweet Vandals taldearen kontzertua 13.30ean hasiko da, ondoren, Igu Allnighter vs Allstar DJs disko-jartzaileak arituko dira, 15.00etatik 18.00etara, eta ordu horretan Shiny Red Mood-en kontzertua izango da. Azkenik, 20.00etan, Juno & Darrel taldea arituko da.

The Sweet Vandals 2005. urtean, Madrilen sortutako funk boskotea da. Berehala hasi ziren lehen singlea prestatzen eta kaleratu zutenean arrakasta handia izan zuen. Horrela, Berlingo Soul Ascension Festival-era gonbidatu zuten eta han emandako kontzertuaren ondoren, lehen lana grabatzeko aukera sortu zen. Lehen lan horrekin Alemania, Frantzia, Suitza, Portugal, Austria, Belgika, Finlandia, Turkia, Mexiko, Afrika eta Ingalaterratik ibili ziren kontuak ematen. Lau disko kaleratuta, 2015. urtean atseden hartzea erabaki zuten.

Juno & Darrel soula eta elektronika bateratzen dituen Madrilgo proiektua da. Musika afrikarraren eta afroamerikarraren eragina dute, eta soul, afrobeat, hip hop edo jazza ere nahasten dituzte. Nazioarteko jaialdietan parte hartu dute, hala nola ImaginaFunk, Slap! Festival, Madrid es Negro, Eat My Soul edo Monkey Week. Lehen lana 2016. urtean kaleratu zuten eta 2017an «República Afrobeat Vol. 4 Mujeres» bilduman parte hartu zuten.

Azkenik, Shiny Red Mood Gasteizko taldea da. Soula nagusiki erabiltzen du, baina beste estilo batzuetako eragina ere badu. «Changes» izeneko lehen lana grabatu berri dute, eta hil hauetan kaleratuko dute.