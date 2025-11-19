Azokak eskaintza handituko du 60. edizioan, erakusmahai eta aurkezpen gehiagorekin
Kulturazaleek 1.026 nobedade izango dituzte abenduaren 5etik 8ra bitartean Durangon, 285 erakusmahaitan banatuta. Horietatik 694 liburuak, 163 musika ekoizpenak, 30 aldizkariak eta 139 bestelako ekoizpenak izango dira. Lan berriak aurkezteko 273 ekitaldi programatu dira eta bi gune berri estreinatuko dituzte: Berbagailua eta Atartea
Aurtengo Durangoko Azoka berezia da. Sei hamarkada beteko dira Andra Mari elizako arkupeetan lehenengo edizioa egin zenetik, eta, Kulturaren Jaialdi bihurtuta, asteazken honetan antolatzaileek anbizio handiko programazioa aurkeztu dute, inoiz ikusi ez diren zenbaki handiekin eta beste hainbat nobedaderekin.
Durangoko Museoan egindako agerraldian aurreratu dutenez, abenduaren 5etik 8ra bitartean ospatuko den 60. edizioan, 175 partaidek 1.026 nobedade jarriko dituzte ikusgai Landako Guneak hartuko dituen 285 erakusmahaitan. Horietatik 694 liburuak, 163 musika ekoizpenak, 30 aldizkariak eta 139 bestelako ekoizpenak (fanzineak, audioliburuak, podcastak…) izango dira.
Lan berriak aurkezteko 273 ekitaldi programatu direla ere jakinarazi dute, eta, aurten, bi gune berri estreinatuko dituztela iragarri ere: Berbagailua (Podcasten Plaza) eta Atartea (Arte Ederren Plaza). Horrekin batera, aurten nobedade bezala, azoka itxi eta gero egitarauak jarraipena izango du, Lukiek eta Ezezezen kontzertuekin, hilaren 5ean, eta Mirua eta Naxkerren boloekin, 6an. Eta hori nahikoa ez balitz, beste emanaldi batzuk ere izango dira, eta Paul Urkijoren 'Gaua' filma ikusteko aukera, besteak beste.
Gerediaga elkartearen antolakuntzatik, Beñat Gaztelurrutia koordinatzaileak azpimarratu duenez, «atzera begirako nostalgian erori beharrean, gaurkoan harro aldarrikatu nahi dugu Durangoko Azokaren bilakaera eta pozik heltzen diogu aurrean dugun erronkari». Izan ere, antolatzaileek «Azokaren bilakaera» azpimarratzen dute etengabe, «gizartearen aldaketetara eta interes berrietara» egokitzen jakin duelako.
Egitarauaren xehetasunak
Talaia: Talaia Landako Guneko areto nagusian kokatuko da, eta abenduaren 7an zein 8an museoan ere egingo dira hainbat mahainguru edo hitzaldi. Ekitaldi nagusien artean, Joxe Azurmendi omentzeko ekitaldia, Miranderen inguruko mahainguru bat, eta Euskaltzaindiak Gabriel Arestiri eskainitako lan baten aurkezpena, besteak beste.
Berbagailua (gune berria da): Euskal Herrian euskaraz ekoizten diren zenbait podcast gonbidatu dituzte Berbagailua Podcasten Plazara. Azokan erakutsiko diren nobedadeak abiapuntu bezala hartuko dituzte solasaldietarako: literatura, musika, bertsolaritza, generoa... Madalenako Ermitan kokatuta egongo da eta 20 bat lagunek zuzenean jarraitu ahalko dituzte emankizunak.
-Atartea (hau ere espazio berria da): Arte Ederren Plazan, ilustrazioari lotutako erakusketak eta ekitaldiak antolatuko dira aurten, hala nola, azokan aurkezturiko lanak ilustratu dituzten 20 egileren irudiek osatutako erakusketa. Horrekin batera, irudigileak bertan izango dira euren lanak jendaurrean aurkezten eta iazko sormen beka irabazi zuen Irati Bazetaren 'Harien isla' erakusketa ere ikusgai egongo da.
-Ahotsenea: Aurtengo liburu berriak aurkezteko gunean, berriz ere, Musika Eskolan, belaunaldi askotako idazleen lanen berri entzuteko aukera izango da. 49 liburu aurkeztuko dira eta 34 disko. «Gure idazle eta musikariak zerk inarrosten dituen, zerk pozten, zerk minberatzen, zerk sentiberatzen dituen ezagutuko dugu, bertatik bertara, euren ahotsetan», azaldu du Gotzon Barandiaranek.
-Irudienea: Aurten ekoitzitako lanen bilduma oparo eta aberatsa eskainiko zaie kulturazaleei. Proiekzioez gain, zuzendari eta aktoreekin solasaldiak ere antolatu dira. 35 emanaldi baino gehiagok osatuko dute egitaraua. Besteak beste, 'Jone, batzuetan' eta lehen aipatutako 'Gaua' filmak, Lurdes Iriondori buruzko dokumentala, edota 'Loa eta Laia' familia-arteko telesailaren laugarren denboraldia eskainiko dira.
- Kabia: Programazio anitza aurkeztu du, eragile eta sortzaile ezberdinek dakartzaten egitasmoak taldekatuz: familientzako, hezkuntza komunitatearentzako, bideojoko eta rol-joko zaleentzako, sortzaileentzako, eta orokorrean ezagutza eta teknologiaren inguruan jakin-mina duen ororentzako egitasmoak izango dira.
-Saguganbara: Gune honek haurrei, gaztetxoei eta hauen familia eta lagunei euskarazko literatura eta kulturara gerturatzeko espazio bat eskaintzen die. Guztira, 24 ekitaldi baino gehiago eskainiko ditu: ipuin kontaketa ugari, liburu aurkezpenak, musika, tailerrak, mahai-jokoak, pailazoak eta ikuskizun ezberdinak.
-Szenatokia: Arte eszenikoen gunean, bederatzi konpainia arituko dira: egunero hiru taldek parte hartuko dute, bina emanaldirekin. Diziplina aldetik, bi dantza emanaldi (Nabiga dantza eta Ibawa dantza), bi bakarrizketa umoretsu (BostOK! eta Julen Axpe) eta bost antzezlan (Mapatxa Kolektiboa, Karin Karan, Karrika antzerki taldea, Gilkitxaro eta Bibitxa kolektiboa) izango dira.
Aurkezpenean nabarmendu dutenez, zaleek egitarau osoa kontsultatu ahalko dute durangokoazoka.eus webean.