Audience taldearen kontzertua izango da, ostegunean, Falerina Tabernan Kontzertua Eskilarapeko Soinuak zikloaren barruan egingo da PAUL PICADO Lunes, 28 enero 2019, 22:20

Hil amaierako ostegunero bezala, aste honetan Audience talde gernikarraren kontzertua izango dugu Falerina Tabernan. Kontzertua Eskilarapeko Soinuak kontzertu zikloaren barruan egingo da, eta 19:30ean hasiko da.

Audience taldea Gernika eta Busturia artean sortu zen 1999. urtean. Urte berean egindako maketarekin 2000. urteko 'Villa de Bilbao' lehiaketaren finalera heldu ziren, eta hurrengo urtean bigarren tokian sailkatu ziren lehiaketa berean, Very Ape talde suediarraren atzetik.

Handik urtebetera, Radio 3 irratiak eta Benicassimeko Jaialdiak antolatutako 'Proyecto Demo 2001' lehiaketan, hiru irabazleen artean geratu ziren. Urte berean lehen EP grabatu zuten, 'Nashville Shirts (loser´s clothing)' izenekoa. Horri esker, zenbait jaialditan parte hartu zuten, hala nola Acces to Amsterdam (Holandan) eta Maailma Kylässä (Finlandian).

Azkenean, 2002. urtean bere lehen LPa kaleratu zuten: 'Some Lovely Hands On Dry Skins'. Urte horretan Bartzelonako BAM eta Sant Feliuko hardcore jaialdian parte hartu zuten. Bigarren lana hurrengo urtean heldu zen, 2003an, 'Second Handed' izenekoa. Lan horren ondoren bira bat egin zuten, besteak beste Bartzelonako Primavera Sound jaialdian eta Bilboko Bilboloop-en aritu ziren.

Bira horren ondoren taldea zenbait urte egon zen ezer argitaratu gabe, batik bat entseguak egiten zituzten lokala utzarazi zituztelako. Tarteka beste musikari batzuekin laguntzaile gisa aritu eta gero, 2007an hirugarren lana kaleratu zuten, 'Trying wings on roots' izenekoa. Harrezkero beste hiru lan kaleratu ditu, azkena 2017. urtean, La Habanan Kaki Arkarazorekin grabatutakoa: 'Isla (bidehuts)'.