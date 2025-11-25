Hizkuntza hilak
Asteartea, 25 azaroa 2025, 09:06
Zenbaitetan, hizkuntzak ez du osorik adierazten esan nahi duguna. Hitzek, maiz, nahi dugun baino gehiago —edo gutxiago— transmititzen dute; eta esanahia, sarri askotan, gure solaskidearen interpretazioaren menpe geratzen da, hark gurekin duen gertutasun afektiboaren menpe.
Afektua ahoz adierazten ez zuen belaunaldi batekoa gara. Gure gurasoek inoiz ez ziguten berariaz esan maite gintuztela; nahiz eta, ziur aski, munduan gehien gu maite zutenak izan. Gu, zorionez, bai; guk esan egiten dugu.
Ulertzea kosta egin zait; egia esanda, orain bakarrik —jadanik ama ez dagoenean— ohartu naiz «ebaki tipula julianan», «itzali sua eta utzi arroza atseden hartzen», «gatza labur gelditu zaizu, ama», «pozik naukazu…», «ezin ditugu erosi Levi's horiek, maitea…», esaldien silaben artean mezu ezkutuak gordetzen zirela: gu biontzat bakarrik ulergarri ziren solasaldi —«Kontaidazu neska horrena»— samurrak, sukalde hartako intimitatean.
Aitarekin udaro arotzerian egiten nuen lan. Eta orain —beranduegi, noski— jabetu naiz «hurbil iezadazu zulagailua», «ederra egin dugu…», «inork ez du jada halako altzariak egiten, laztana», «Clemente eta Sarabiarena…» esaldien fonemetan ezkutatzen zela biok soilik antzematen genuen maitasuna, konplizitatea. Anaiarekin izandako zirikatzeetan —«umemoko hori!»—, beraren babesa nabaritzen nuen.
Hari horri tiraka iritsi naiz Hernán Casciariren ipuin batera —'No me importa el fútbol'—, eta han honako pasartea irakur daiteke. Argentinako doinua euskaratzean apur bat leundu badut ere, mamia osorik gorde dut: «Berdin zait; futbola, egia esanda, inoiz ez zait hainbeste axola izan. Dena aitzakia bat zen Robertorekin, nire aitarekin, berriketan jarduteko. Aitarekin ezin zen politikaz hitz egin, UCDkoa baitzen; ezin zen emakumez hitz egin, lotsatia baitzen: ipurdi bat pasatzen zen eta berak burua makurtzen zuen; ezin zen liburuez hitz egin ere, bat bera ere ez baitzuen irakurria. Horregatik, egongelako besaulkietan esertzen ginen eta telebistan edozein partidu bilatzen genuen: edozein. Telebistari begira egoten ginen, eta hitz egiten. Hura hil zenean ohartu nintzen futbola ez zaidala axola. Ez dit axola. Berak bakarrik zuen garrantzia.»
Kode ezkutu horiek bikoteen baitan agertzen dira bereziki. Harremanaren hizkuntza dira; eta harremana hausten denean, hizkuntza sekretua ere ñimiñoz-ñimiñoz lausotu eta desegin egiten da. Jordi Carriónek dioen bezala: «Bikote bakoitzak, maitemindu, elkartu, elkarrekin bizi eta elkar maitatzeko prozesuan, bere mintzaira propioa sortzen du. Bi erabiltzaile besterik ez ditu. Banatzen direnean, hizkuntza hori itzaltzen hasten da; eta bien bizitzetan bikotekide berriak agertzen direnean, guztiz desagertzen da.»
'Los Javis'ek, elkarrekin hamahiru urte eman ondoren, banandu egin dira: Javier Calvok bakarrik antzematen zion Javier Ambrosik esaten zionari; Javier Ambrosik soilik ulertzen zituen Javier Calvoren isiluneak. Baina ez dago hain urrun joaterik: horra hor bera eta zu; zu eta bera.
Askotan, hortaz, esaten duguna eta esan nahi duguna ez datoz bat. Bi hiztunek —«euria egiten du», «berandu helduko zara», «osteguna da»— badakite perpaus horien atzean dagoen benetako esanahia. Beste inork ez. Bai: latinez eta grezieraz harago ere, egunero ehunka, milaka, milioika hizkuntza desagertzen dira —eta haiek guztiek, haien sortzaileek bezala, beren berezko istorioa dute.
En fin.