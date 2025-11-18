Etxea
Asteartea, 18 azaroa 2025, 10:00
2009. urtean, jakina, askoz gauza gehiago gertatu ziren. Esate baterako, Barack Obama, 47 urte zituela, Ameriketako Estatu Batuetako lehen presidente beltza bihurtu zen; Michael Jackson zendu zen… eta, halaber, Millvina Dean, Titaniceko hondamenditik bizirik atera zen azken lekukoa. Carlos Bautek eta Marta Sánchezek uda abiatu zuten. 'Colgando en tus manos' kantarekin.
Baina badago bat, bereziki nire baitan arrasto sakona utzi zidana: nire amak herriko etxea saltzea erabaki zuen; XVIII. mendearen amaierako adobezko eraikina zen hura. Valladares familiak bere eskuekin altxatutako etxea prezio lotsagarrian saldu genuen, teilatua eroriko ote zen beldurrez. Nolabait, urte hartan sustraiak —sorlekua, jaioterria…— galdu genituen.
Oraindik ere sentitzen dut, nahiz eta gaur egun ezezagun batzuk bizi diren bertan, nire haurtzaroko udak igaro nituen metro koadro haiek niri dagozkiela; gutxienez, emozionalki.
Badago kale-joko bat oso esanguratsua iruditzen zaidana. 'Harrapaketa' edo 'pilla-pilla' izeneko haur-jolasean, haur bat geratzen zen 'harrapatzaile', eta gainerako umeak korrika ibiltzen ginen, harrapariaren eskuetatik ihes egiten saiatuz. Bitxia zen, ordea, ia atzemanda geunden unean baliabide zoragarri bat geratzen zitzaigula: farola batera igo edo banku baten gainean jarri, eta oihu egin: «Etxea!»
Istvan Örkényren ('Cuentos de un minuto') ipuinetako batean neskato baten eta bere amaren arteko elkarrizketa labur baina hunkigarria kontatzen da. Neskatoak lau urte besterik ez ditu, eta amak tren bat erakusten dio, etxera eramango dituela azalduz. Alabak, ulertu ezinik, galdetzen du zer den 'etxea' eta zer den 'etxean egotea'. Amak dio han bizi izan zirela lehen, eta bere jostailuak aurki zitzakeela, agian.
—Ama, etxean ere bada zaindaririk? —galdetzen dio alabak.
—Ez, han ez dago —erantzuten du amak.
—Orduan, handik ihes egin daiteke?
Elvira Sastreren olerki ospetsu batean honela dio: «Edozein lekutan sentitzen naiz etxean, hango atea zuk irekitzen badidazu.»
Eta Pablo Sonabiaren 'Regresemos' eleberriak galdera bera berriz ere azaleratzen du:
—Hau al da zure etxea? —galdetzen dio immigrazio-agenteak paperik gabeko etorkinari.
—Ez, hau bizi naizen tokia besterik ez da. Nire etxea hemendik oso urrun dago.
Etxearen kontzeptu hori eraldatzen ari den espekulazio basatia dugu. Etxea ez da jada leku epel eta segurua, denok izateko eskubidea dugun babeslekua. Ez da bizi eta familia sortzen dugun espazioa, ezta gu geu definitzen gaituen tokia ere. Hipotekek zein alokairuek espazio horiek tranpa bilakatu dituzte, bizi-kalitatea murrizten duen zama.
Aspaldi utzi genion etxeen jabe izateari; haiek dira, orain, gure jabe bihurtu direnak. Azken hamarkadan, Estatuan, etxebizitzen alokairuaren prezioa %77 igo da, eta, aldi berean, familien diru-sarrerak %33 baino ez dira hazi. Ondorioz, gazteek beren soldataren ia %94 alokairuan xahutu behar dute. Era berean, etxebizitzaren batez besteko prezioa inoizko gorenera iritsi da: metro koadroko 2.303 euro. Hiri askotan, pisuak saldu beharrean, gelak —gelak!— saltzen hasi dira.
Bai, 2009. urte hartan hainbat gertaera nabarmendu ziren: Mari Trini eta Dani Jarque joan zitzaizkigun; irratietan Black Eyed Peasen 'I Gotta Feeling' nagusitzen zen, eta zinemetan Avatar eskaintzen zen. Hiru dimentsiotan.
Badago, hala ere, oraindik ere bereziki hunkitzen nauen oroitzapen bat: lokatzez eta lastoz egindako etxea saldu genuen. Gure etxea. Etxea.
En fin.